USA hakkab riiki reisijatelt nõudma lisaks 250 dollari suurust viisatasu

Ameerika Ühendriikide külastajatel tuleb Trumpi administratsiooni hiljuti vastu võetud sätte kohaselt maksta nn viisa terviklikkuse tasu. Tasu suurus on vähemalt 250 dollarit, see lisandub tavapärastele viisatasudele ning see võib olla tagastatav.

Nn viisa terviklikkuse tasu kehtib kõigile külastajatele, kes vajavad mitteimmigrandiviisat, sealhulgas turistidele, ärireisijatele ja rahvusvahelistele üliõpilastele, kirjutas CNBC.

Mõned, sealhulgas Austraaliast, Jaapanist ja paljudest Euroopa riikidest pärit külastajad, ei pruugi viisavabadusprogrammi tõttu sisenemiseks viisat vajada.

Sätte kohaselt võivad reisijad siiski saada tasud ka tagasi.

Vastavalt sättele makstakse tasu viisa väljastamise ajal. Seega külastajatelt, kelle viisataotlusest keeldutakse, tasu ei võeta. Uus tasu lisandub muudele viisatasudele.

Lisaks tuleb see tasu maksta koos nn "vormi I-94 tasuga", mille One Big Beautiful Bill Act suurendas kuuelt dollarilt 24 dollarile.

Seda tasu peavad maksma kõik, kes on kohustatud esitama vormi I-94 saabumise ja lahkumise andmete kohta — see kehtib enamiku reisijate kohta.

Raha tagasisaamiseks peavad viisa omanikud täitma viisa tingimusi, mis muu hulgas tähendab, et nad ei tohi asuda loata tööle ega tohi viibida riigis kauem kui viis päeva pärast viisa kehtivusaja lõppu, seisab sättes.

Hüvitised makstakse välja pärast reisiviisa kehtivusaja lõppu.

Uue nõude kohta on teada vähe üksikasju, mis on toonud kaasa "märkimisväärseid probleeme ja vastuseta küsimusi rakendamise osas", ütles USA Turismiühingu pressiesindaja CNBC Travelile.

"Näiteks H-1B viisaga töötaja, kes juba maksab 205 dollari suurust taotlustasu, võib nüüd, kui see tasu on kehtestatud, eeldada, et maksab kokku 455 dollarit," kirjutas Houstonis asuva immigratsiooniõiguse büroo Reddy Neumann Brown PC partner Steven A. Brown oma firma veebisaidil avaldatud postituses.

Browni sõnul pole tasu veel rakendatud ning pole selge, millal see jõustub.

"Usun, et selle rakendamise kohta kogumisel oleks vaja määrust või vähemalt teadet föderaalregistris," ütles Brown.

Samuti on veel ebaselge, kuidas peaksid reisijad tasu maksma, ütles USA Turismiliit CNBC-le.

"Seaduseelnõu kohustab sisejulgeolekuministeeriumi sekretäri tasu sisse nõudma, kuid sisejulgeolekuministeerium ei vastuta viisataotluse, väljastamise ega uuendamise protsessi eest – seega kus ja millal peaks sisejulgeolekuministeerium tasu sisse nõudma?" küsis turismiliidu pressiesindaja.

Vastuseks CNBC päringutele ütles sisejulgeolekuministeeriumi pressiesindaja, et viisaandmete terviklikkuse tasu nõuab enne rakendamist asutustevahelist koordineerimist. Lisaks on küsimusi selle kohta, kuidas ja millal hüvitamisprotsess käivitub. Kuna paljud viisad kehtivad mitu aastat, prognoosib USA Kongressi eelarveamet, et ainult väike osa inimesi hakkab hüvitist taotlema.

Lisaks "eeldab amet, et välisministeeriumil kuluks hüvitamise protsessi rakendamiseks mitu aastat. Selle põhjal hindab amet, et sätte rakendamine suurendaks tulusid ja vähendaks puudujääki 28,9 miljardi dollari võrra ajavahemikul 2025–2034.

Reddy Neumann Brown ütles, et ta soovitab klientidel käsitleda tasu tagastamatuna. "Kui saate selle tagasi, suurepärane. Aga tavaliselt on valitsuselt raha tagasi saada keeruline," ütles ta. "Ma pigem näeksin, et nad vaataksid seda kui boonust, kui nad raha tagasi saavad," sõnas ta.

Brown ütles, et viisanõuete terviklikkuse tasu mõjutab tõenäoliselt B-viisa omanikke – ehk puhkuse- ja ärireisijaid – ning rahvusvahelisi üliõpilasi rohkem kui teist tüüpi reisijaid.