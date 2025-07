Venemaa asub piirama välismaiseid sõnumirakendusi

Venemaa president Vladimir Putin andis oma valitsusele korralduse töötada välja uued piirangud, mis on suunatud välismaistele sõnumsiderakendustele ja tarkvarale niinimetatud ebasõbralikest riikidest, teatas Ukraina välisluureteenistus.

Putini korraldus, mille Kreml selle nädala alguses avaldas, nõuab välismaal toodetud sideteenuste ja -tarkvara kasutamise piiramist Venemaal, vahendas The Kyiv Independent.

See on osa Venemaa laiemast püüdlusest vähendada sõltuvust tehnoloogiatest, mis pärinevad riikidest, mida Moskva peab vaenulikuks.

Ukraina luure andmetel on Meta organisatsioonile kuuluv WhatsApp tõenäoline blokeerimise sihtmärk.

Venemaa kuulutas Facebooki, Instagrami, Threadsi ja WhatsAppi taga oleva tehnoloogiagigandi Meta 2022. aastal "ekstremistlikuks organisatsiooniks".

WhatsApp on ettevõtte ainus teenus, mida Venemaal veel blokeeritud pole.

Venemaa föderatsiooninõukogu senaator Artjom Šeikin ütles eelmisel aastal, et Venemaa võib WhatsAppi 2025. aastal blokeerida, kui WhatsAppi juhtkond ei järgi Venemaa seadusi.

Ukraina luure teatel on Telegrami sõnumirakenduse saatus ebaselge. Venemaal sündinud ärimehe Pavel Durovi asutatud Telegram eitab igasugust seost Venemaa võimude või luureteenistustega, hoolimata ajakirjanduslike uurimiste vastupidistest väidetest.

"(Venemaa) võimud on juba loonud tsentraliseeritud digitaalse jälgimissüsteemi uue elemendi – Vkontaktest pärit sõnumitooja Max," seisis luure avalduses.

Kõikidele Venemaa ametnikele on antud korraldus minna üle Maxile, rakendusele, millel on väidetavalt täielik juurdepääs mikrofonile, kaamerale, kontaktidele, asukohale ja failidele kasutaja seadmes.

Ukraina luureteenistuse andmetel edastatakse andmed automaatselt serveritele, mis on seotud Vkontaktega (VK) – populaarse Venemaa sotsiaalvõrgustikuga, mille lõi Durov 2006. aastal ja mis on nüüd de facto Venemaa võimude kontrolli all.