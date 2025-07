Tiit Riisalo asub eksperdina Ukraina ülesehitusse panustama

Riisalo on juhtinud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskust (ESTDEV), mis koordineerib Eesti tegevusi Ukraina ülesehitamisel, töötanud Eesti välisministeeriumis ning nõunikuna Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas.

Riisalo valimine nõukogu liikmeks võimaldab Eestil kaasa rääkida ja suunata taastamistöid vastavalt headele rahvusvahelistele tavadele, samuti tugevdada Eesti rolli rahvusvahelises doonorkogukonnas ning hoida nähtavust suurte partnerite seas, teatas ESTDEV.

"Ukraina ülesehitus ei ole projekt tulevikuks – see on juba käimas. Just praegu tuleb tagada, et tehtavad otsused oleksid targad, säästlikud ja kestlikud. Eesti, kellel on viimaste aastakümnete jooksul kogunenud arvestatav reformikogemus, kannab moraalset kohustust seda teadmistepagasit Ukrainaga jagada," ütles Riisalo esmaspäevasel kohtumisel agentuuri juhi Sergiy Suhomliniga.

Ukraina ülesehitusagentuur on loonud mitmetasandilise nõustamissüsteemi, mille kaudu kaasatakse tipptasemel rahvusvahelisi eksperte strateegiliste otsuste tegemisse.

Agentuuri juurde loodud kuuest rahvusvahelisest eksperdist koosnev nõukogu tegeleb infrastruktuuriprojektide strateegilise hindamise ja nõustamisega – alates teedeehitusest ja veemajandusest kuni energiatõhusate lahendusteni. Eksperdid lähtuvad rahvusvahelistest standarditest ja kaasaegsetest juhtimispõhimõtetest, et tagada vahendite sihipärane kasutus, projektide läbipaistvus ning maksimaalne ühiskondlik mõju.

"Töötame selle nimel, et igale projektile oleks tagatud terviklik, kaasav ja energiatõhus lähenemine ning et Ukraina eelarvelised vahendid oleksid kasutatud kõige mõistlikumal viisil," sõnas Sergiy Suhomlin.