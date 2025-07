Pangad kaaluvad rahapesu andmebüroole pangasaladuse asjas nõuete esitamist

SEB pank analüüsib juhatuse liikme Peep Jalaka sõnul olukorda, et saada selgust oma erinevates tegutsemisvõimalustes.

"SEB ei ole täna leppetrahvi nõude kasutamise osas veel otsust teinud. Meie vaade on, et leppetrahvid on lepingutes selleks, et neid ei peaks sisse nõudma ja et kõikidel osapooltel lepingus oleks motivatsioon oma hoolsuskohustust täita. Meie oleme täna riigiga avatud dialoogis, saamaks selgust, kas meie klientide info oli ja on ka tulevikus hästi hoitud," sõnas Jalakas.

Bigbanki Eesti äriüksuse juhi kohusetäitja Arthur Taaveti sõnul on pangas võimaliku nõude esitamist kaalutud.

"Loomulikult me oleme kaalunud ja see on olnud meil väga oluliseks arutelu punktiks pangas sees ka. Kui me oleme riigina püüdnud olla digiühiskonna suunanäitaja üldiselt, siis selline korralagedus, eriti pangandussektoris, on täiesti lubamatu. Me küll analüüsime, mõtleme ja jälgime, kuidas LHV-l nõudega läheb ning toetame neid selles, aga täna noore pangana - eraisikute pangakontosid me oleme pakkunud alles mõned kuud - meil ei ole see maht nii suur ja probleem nii terav. Küll aga me väga ootame, et nüüd, kus me oleme erapangandusega turule tulemas, et selline õigusregulatsiooni selgus oleks meil ikkagi olemas," lausus Taavet.

Ühtlasi ei välista Taavet nõude esitamist.

"Me analüüsime seda ja seda kindlasti ei saa välistada. Me vaatame, kuidas läheb LHV-l, me vaatame üle oma nõudevõimalused ja meie eesmärk on jõuda lõpuks selleni, et see asi laheneks ära. Kui selle uudise valguses näib, et see lahendus paistab, siis loomulikult see motivatsioon nii suur enam ei ole, aga õigusselgust me otsime kõik siin," lisas Bigbanki Eesti äriüksuse juhi kohusetäitja.

Coop Panga juhatuse esimees Heikko Mäe ütles, et ootab riigilt selget sõnumit, kuidas ja millal tekkinud segane olukord seoses täitmisregistriga lahenduse leiab.

"Krediidiasutusel endal puuduvad võimalused ja ka kohustused teostada kontrolli täitmisregistri vahendusel teostatud päringute õiguspärasuse üle," nendib Mäe.

"Seega eeldab pank, et täitmisregistrisse juurdepääsu saanud riigiasutusel on selleks olemas seaduses toodud alused. Kui tagantjärgi selgub, et see ei ole alati nii olnud, on Coop Pank valmis kaaluma edasisi samme," lisas Coop Panga juhatuse esimees.

Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp ütles ERR-ile, et Swedbank jälgib arenguid, kuid praegu on liiga vara spekuleerida panga võimalike sammude osas.