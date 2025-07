Galerii: Põhja-Tallinna Putukaväila kõiki atraktsioone veel kasutada ei saa

Kunagisest kõrgepingeliinide alusest Põhja-Tallinna tühermaast on nüüd saanud roheala, kus on palju erinevaid mängimis- ja sportimisvõimalusi. Esialgu saab linnarahvas neid aga ainult läbi traataia vaadata.

Tavalisele möödakäijale tundub, et kaua tehtud Putukaväil on lõpuks ometi valmis. Mänguväljakuid on mitmesuguseid, üks uhkem kui teine, ainult ligi neile veel ei saa.

Putukaväil pidi valmis saama aprilliks, aga selle valmimine on veninud pool aastat. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti kinnitusel oli põhjus osa tööde sattumine talvisele perioodile.

"Need teed, mis seal on, need jalgteed, jalgrajad on võimalik kasutusse anda, aga kõikvõimalikud mänguatraktsioonid, kõik jõumasinad, nõuavad kasutusluba," sõnas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti korrashoiu teenistuse juht Elari Udam.

Kasutusloa taotluse on ehitaja lubanud esitada juuli lõpuks ja Udami kinnitusel püüab linn kasutusloa väljastada esimesel võimalusel. Väila avamist ei ole kavas jätta valimiste-eelsesse aega oktoobris.

Arhitektuuriloolase Karin Pauluse sõnul on kunagisest tühermaast saanud avalik ruum paljude võimalustega. Eriti meeldib talle uuenduskuuri läbi teinud kogukonnaaed koos lavaga, aga ka kõrgepingeliinidest inspireeritud motiivid.

"Mõnes mõttes sellised võimsad projektid ju kasvatavadki meis nõudlikkust. Vahest oleks olnud võimalik säilitada veelgi rikkalikumat haljastust, mis siin enne oli, ning teisalt seda asfalti ja plaati on natukene palju," lausus Paulus.

Kohalike arvamused Putukaväila kohta on aga seinast seina.

"See on õudne. Ma tahan ilusat loodust näha, aga mitte mingeid koledaid maltsasid. Siin enne oli ka niisugune jama, aga veel hullem. Nüüd vähemalt teed on korras ja puhtad," ütles Pelguranna elanik Ly.

"Mina ise olen väga rahul, sest tegelt ta pidi vist veidi varem valmis saama, aga nüüd ta lõpuks on ja mida sa veel tahad siia tagahoovi, kui sellist mõnusat kohta," ütles kohalik elanik Milleenium.

Mees käib Putukaväilal pea iga päev, kas siis jalutamas, rattaga sõitmas või päikest võtmas. Lamamistooli materjal on tema sõnul pisut veider, aga kodust kaasa võetud tekk teeb olemise mugavaks.

"Siin on need grillikohad, millest ma alguses ei saanud aru, kuidas need töötavad, aga nüüd vist olen saanud enam-vähem pihta. Siis need koerakohad – ma mõtlesin, et kas nad teevad selle uuesti, aga see on olemas. Võrgu võiks siia panna ja siis on kõik hästi juba," sõnas mees.

Nurin, et asfalti on liiga palju ja loodust vähe, jääb talle arusaamatuks.

"Andke aega atra seada, ma ütlen. Küll need puud kasvavad siin. See on ju ehitusplats alles. Kui ehitad uued kortermajad, siis ega seal ka järsku metsad ümber ei ole. Inimestele ikka meeldib rohkem vaadata seda negatiivset poolt," sõnas Milleenium.