Herem ärgitab Eestit kiiremas korras droone ostma

Endine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ärgitab Eesti riiki kaitsevaldkonnas droonid kiiresti kasutusele võtta ja see olevat tema hinnangul vaid soovi küsimus.

"Soovi korral võime droonid siiski põhimõtteliselt üsna ruttu kasutusele võtta. Ent see tuleb ära otsustada ja droonid tuleb ära osta," rääkis praegu kaitsetööstusettevõttes Frankenburg Technologies strateegilise nõustajana töötav Herem Postimehele antud pikemas usutluses.

Ta lisas, et väljaõppesse on vaja lisada droonid ja see, kuidas võidelda nende vastu ja nende abil ning milline peab olema side.

"Peamine on lahingute pidamine 50–100 või rohkemagi kilomeetri kauguselt," sõnas Herem.

Martin Herem oli 5. detsembrist 2018 kuni 28. juunini 2024 Eesti kaitseväe juhataja.