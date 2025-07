Viljandimaal avastati taas sigade katku kolle, hukkamisele läheb 4500 looma

Sigade Aafrika katku tekitaja leidu kinnitavad laboratoorse uuringu tulemused laekusid teisipäeva õhtul.

"Proov võeti passiivse seire raames. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead, sest haigusele puudub ravi," selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.

PTA korraldab farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid sigadega taasasustada. Taudi tõttu surnud ning hukatud sigade eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

Amet juhib kõigi tähelepanu asjaolule, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA poolt volitatud isikud. Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske Eesti seakasvatusele. Farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud.

Viimane SAK-i kolle kodusigadel tuvastati 25. juulil Raplamaal, Petlema farmis, kus peeti 4000 siga. Kokku on sel aastal viies taudikoldes nakatunuks tunnistatud üle 17 000 kodusea.

SAK ei ole nakkav teistele loomaliikidele ja inimestele, küll aga võivad nad haigust edasi kanda, kui puutuvad kokku viirusega nakatunud materjalidega.

30. juuli seisuga on SAK diagnoositud 67 metsseal.

Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete jne abil, juhul kui neid pole hoolikalt puhastatud ja seejärel desinfitseeritud.

Kõik SAK-i puhangud Eesti kodusigadel alates epideemia algusest on diagnoositud suveperioodil, ajavahemikus juunist septembrini. See tähendab, et alanud on seapidajatele kõige ohtlikum periood, kus tuleb eriti tähelepanelikult järgida loomade tervislikku seisundit ja taudikahtluse tekkides kindlasti informeerida enda farmi teenindavat loomaarsti või PTA-d.