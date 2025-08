Eesti 200 uueks tegevjuhiks sai Anneli Kannus

Kannusel on pikk juhtimiskogemus nii haridus- kui ka tervishoiuvaldkonnas. Ta on juhtinud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, samuti on ta olnud Eesti Õdede Liidu president.

"Olen alati eelistanud töid, kus pean pingutama ja ise arenema. Eesti 200 inimesed on sageli oma ala eksperdid, kellel on keeruline mõista, miks poliitikas ei saa alati otse, talupojamõistuse ja teaduspõhisusega asju korda ajada. Arvamuste paljusus ja tulised vaidlused on just need, mis mind selles erakonnas hoiavad. Kõige tähtsam on teha otsuseid, mis viivad meid pikemas vaates edasi," sõnastas Kannus oma eesmärgi erakonna tegevjuhina.

Erakonna esimees Kristina Kallas rõhutas uue tegevjuhi rolli erakonna tugevdamisel ja valimisteks ettevalmistamisel.

Erakonna eelmine tegevjuht, kes täitis peasekretäri ülesandeid, oli praegune siseminister Igor Taro.