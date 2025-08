Mesilaste peakorje lõppes sel aastal jaheda ilma tõttu varem

Mesilaste peakorje on juba lõppenud ning suuremat meesaaki kui tarusse kogunenud, pole enam mõtet oodata. Jaheda ja vihmase suve tõttu on meesaak mitmel pool varasemaga võrreldes poole väiksem. Kõik mesinikud oma saagi üle siiski ei kurda, kuna see sõltub ka mesila asukohast, korjemaa taimekooslusest ja mesiniku hoolsusest.

Olustvere teenidus- ja maamajanduskooli mesinduse eriala õpilastel on käsil õppemesila tarudest kogutud meekärgede vurritamine.

Mesindusõpilane Kaili Retsnik on oma kodutalus Vändra külje all Pärnumaal pidanud 20 perega mesilat viis aastat. Tänavune meisindusaasta on tema hinnangul küll eriline, kuid kehv kindlasti mitte.

"Need ilmad on sel aastat täiesti teistsugused, ainult vihma. Nüüd on lõpuks see palavus, mis vist nüüd peaks läbi saama. Mina võin õnnelik olla sellele talunikule, kes külvas sada hektarit mesikat ja minul igatahes mett tuleb täiega," sõnas Retsnik.

Ka Olustvere teenidus- ja maamajanduskooli mesinduse eriala juhtõpetaja Valmar Lutsar ütles, et meesaagi üle kurta ei tasu, kuid tänavuse suve eripära arvestades on peakorje juba lõppenud.

"Siin-seal veel midagi õitseb, elatiskorjet kindlasti mesilased veel saavad, aga hakkab ikkagi juba hooaeg läbi saama," ütles Lutsar.

"Aasta on vihmane olnud, nagu kõik on näinud, aga meesaak sõltub meil Eestis väga piirkonnast. Sõltub ka sellest, et mis mesilased on. Olustveres me kurta ei saa, meesaak on ütleks, et üsna hea. Meil on külvatud ka meetaimi, pluss siis muu looduslik korjemaa on hea," lausus Lutsar.

Valmar Lutsar lisas, et kui on näha, et korje on läbi saanud, tuleks kohe alustada mesilaste varroositõrjet ja täiendsöötmist. Olustveres tehakse sellega tänavu algust 15. augusti paiku.