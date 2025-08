OPEC+ plaanib ka septembris naftatootmist suurendada

Otsus langetatakse pühapäeva pärastlõunal algaval kohtumisel, seda ajal, mil USA nõuab, et India lõpetaks Vene nafta ostmise, et survestada Moskvat rahuleppele Ukrainaga. Värsked Euroopa Liidu sanktsioonid on samuti suunanud India naftatöötlejaid loobuma Vene nafta ostmisest.

OPEC+, mis toodab ligi poole maailma naftast, on viimastel aastatel naftaturu toetamiseks tootmist vähendanud. Tänavu võttis ühendus aga vastupidise suuna ning USA president Donald Trump nõudis OPEC-ilt naftatootmise suurendamist.

OPEC+ alustas naftatootmise suurendamist aprillis 138 000 barreli võrra päevas, suurendades seda mais, juunis ja juulis 411 000 barreli võrra päevas ning augustis 548 000 barreli võrra päevas.

Kui riigid nõustuvad ka septembris tootmist tõstma, on OPEC tagasi tootmismahu juures, kus oldi enne tootmise kärpimist.

Endiselt kehtivad OPEC+ kärped 1,65 miljonit barrelit päevas kaheksale liikmesriigile ning 2026. aasta lõpuni kehtib kõigile liimetele kahe miljoni barreli suurune kärbe.