Nafta hind stabiliseerus USA-Vene tippkohtumise eel

Nafta ammutamise pump USA California osariigis.
Nafta ammutamise pump USA California osariigis. Autor/allikas: SCANPOIX / AFP / FREDERIC J. BROWN
Nafta maailmaturu hind stabiliseerus esmaspäeval pärast eelmise nädala enam kui neljaprotsendist langust. Hinna püsimajäämist seostatakse ootusega reedel toimuva USA-Vene tippkohtumise suhtes, millelt loodetakse relvarahuni jõudmist Ukrainas.

Brenti toornafta futuurid sulgusid esamspäeval neli dollarisendi ehk 0,06 protsendi võrra kõrgemal, 66,63 dollari juures barreli kohta. USA West Texas Intermediate (WTI) toornafta futuurid tõusid päevaga kaheksa senti ehk 0,13 protsendi võrra, jõudes 63,96 dollarini.

"Hiljutine toornafta müügilaine on peatunud, kuna turud ootavad reedel toimuvat kõrge panusega kohtumist," ütles StoneX-i analüütik Alex Hodes esmaspäeval avaldatud kommentaaris.

USA president Donald Trump teatas eelmisel reedel, et kohtub Venemaa režiimijuhi Vladimir Putiniga 15. augustil Alaskal, et pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle.

Läbirääkimised järgnevad USA suurenenud survele Venemaale, mille raames ähvardas Washington kehtestada Moskvale karmimad sanktsioonid, kui rahu ei saavutata.

Trump ütles esmaspäeval, et nii Ukraina kui ka Venemaa peavad sõja lõpetamiseks teineteisele maid loovutama ja et tema kõneluste eesmärk Putiniga on võimaliku kokkuleppe tingimuste leevendamine.

Trump seadis Venemaale, mille väed tungisid Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, tähtajaks eelmise reede, et nõustuda relvarahuga, ähvardades Venemaalt naftat ostvatele riikidele sanktsioonid kehtestada. Samal ajal avaldab Washington survet Indiale, et see vähendaks Venemaa nafta ostmist.

Nafta hinnad on viimastel päevadel langenud, kuna turuosalised langetasid tarnehäirete hinnanguid, tõenäoliselt seetõttu, et USA kehtestas lisatollid ainult Indiale, mitte kõigile Venemaa nafta ostjatele, ütles UBS-i panga analüütik Giovanni Staunovo.

UBS on langetanud oma Brenti toornafta aasta lõpu prognoosi 68 dollarilt 62 dollarile barreli kohta, viidates suuremale pakkumisele Lõuna-Ameerikast ja jätkuvale toodangule sanktsioonide-alustest riikidest.

India nõudlus on viimasel ajal oodatust väiksem, teatas pank, lisades, et eeldab Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioonilt (OPEC) ja sellega koostööd tegevatelt riikidelt (OPEC+) oma tootmise suurendamise peatamist, kui ei teki suuremaid ootamatuid tarnehäireid. Reutersi reedel avaldatud uuringu kohaselt kasvas OPEC-i naftatoodang juulis veelgi pärast OPEC+ kokkulepet tootmise suurendamiseks, kuigi tõusu piirasid Iraagi täiendavad kärped ja droonirünnakud Kurdistani naftaväljadele.

"Praegu on tasakaal OPEC-i tootmise oodatud ulatuses suurendamise ärajätmise ja Ukraina vaherahu võimaliku pakkumise ning sellega kaasneva Venemaa naftaekspordi vabanemise vahel. See tasakaal paneb nafta praegu jo-jo kombel üles-alla käima," ütles Price Futures Groupi vanemanalüütik Phil Flynn.

Nafta maailmaturu hind mõjutab Venemaa eksporditulusid ja sellega ka riigi võimekust jätkata sõjapidamist Ukrainas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

