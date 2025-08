Festivalide korraldajate sõnul on keeruline leida sponsoreid

Juulis ja augustis toimub Eestis mitmeid festivale. Korraldajate sõnul ei ole publiku arv võrreldes eelmiste aastatega oluliselt vähenenud, kuid keeruline on leida sponsoreid ning ka piletihinnad on tõusnud.

Viljandi pärimusmuusika festivali pealik Ando Kiviberg ütles, et tänavu oli festivalil isegi rohkem rahvast kui näiteks eelmisel aastal. Kindlad tulijad eelistasid osta fännipassi juba aasta alguses, sest nii on odavam.

Võrreldes mullusega kallinesid piletid ja festivali passid umbes 15 protsenti.

"Tõstsime sel aastal hindu, sest me pidime järgi jõudma nendele kuludele, mis meil siin viimastel aastatega on tekkinud. Energiahinnad on pannud ülesse ja see omakorda on pannud kõik teenuste hinnad kasvama. Aga tõesti korraldajate sisendhinnad on väga kiiresti kallinenud ja meil ei ole teist võimalust," rääkis Kiviberg.

Kiviberg märkis, et festival tuli rahalises mõttes ots-otsaga kokku ja oli isegi kergelt kasumis. Keeruline oli sponsoritega

"Viljandi on Tallinnast vaadates ikkagi kaugel provintsis ja see, et meie ikkagi suurema rahakotiga ettevõtted asuvad Tallinnas – see on määrav ka," tõdes ta.

Sponsoreid leida oli raske ka Õllesummeril.

"Rahvusvahelised firmad, kellel tõmmati turunduseelarve majandustulemuste tõttu kokku – neid on ikkagi 5 kuni 10, kellega meil olid kokkulepped, aga kes endast mitteolenevatel põhjustel olid sunnitud sellel aastal loobuma," rääkis Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson.

Õllesummer lõppes laupäeval. Kui neljapäeval ja reedel oli rahvast vähemalt sama palju kui aasta tagasi siis laupäeval oli publikut vähem. Kui varem eelistas festivalipublik olla kohal iga päev, siis tänavu valiti välja üks konkreetne päev.

"Kindlasti suurt rolli mängib kogu majandus, mis riigis toimub. Inimesed hoolikalt vaatavad, kuhu oma raha panevad ja millistele üritustele lähevad. Olgem ausad, see suvi on ka võrreldes eelmise suvega ka hullumeelne suvi. On väga palju suuri kontserte," ütles Jantson.

8.–9. augustil toimub Käsmus Viru Folk. Ürituse peakorraldaja Peep Veedla tunnistas, et pole kindel, kas festival tuleb rahalises mõttes ots-otsaga kokku.

"Piletirahaga sellist festivali ära ei toida. Selles mõttes on raske ja raskemaks läheb. Siiani olen maksnud mulluseid arveid," ütles Veedla.

Viru Folk, Õllesummer ja Viljandi pärimusmuusika festival jätkuvad ka järgmisel aastal. Tänavu jäid aga ära näiteks Hiiumaal toimunud festival Saund ja Birgitta festival, mis hakkab edaspidi toimuma üle aasta.