Venelasi ründava postituse teinud Izmailova vabandas sõnakasutuse pärast

Izmailova tegi pühapäeva õhtul sotsiaalmeediarakenduses X postituse, milles kirjeldas negatiivseid kogemusi vene rahvusest inimestega.

Postituses kirjutas Izmailova, et Nõmme väliujula on "paksult venelasi täis" ning "eided suitsetavad ja mingi vasja sülitas basseini". Veel kirjeldas Izmailova klubikülastust, kus temaga suheldi "oma rõvedas keeles" ja negatiivseid kogemusi korteriühistus ning lõpetas sellega, et "tiblamentaliteedist on räige kopp ees".

Esmaspäeva lõunaks oli Izmailova postituse sotsiaalmeediast eemaldanud ning avaldas pärastlõunal uue postituse, milles vabandas ebaõnnestunud sõnakasutuse pärast.

Izmailova viitas, et nõukogude armee sõdurid tapsid tema isa tema sünnilinnas Bakuus ning selle järel Maardus üles kasvades koges ta eestikeelse vähemuse esindajana sageli lugupidamatut suhtumist. Ta lisas, et kriitika ei käinud üldistavalt kogu rahvuse, vaid teatud mõttelaadi esindajate suunas.

ERR on pöördunud kommentaaripalvega nii Izmailova kui ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa poole, keda ei ole esmaspäeva jooksul õnnestunud tabada.