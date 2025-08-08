Rene Kundla: tiblasid ei külvata ega künta, nad kasvavad koos teiste tibladega

X!

Tundub, et paljude eestlaste jaoks on "venelane" ja "tibla" muutumas sünonüümideks. Aga see pole kaugeltki nii, sest tibla on kultuuritu ja pahatihti agressiivne venelane. Tiblasid eestlased vihkavad ja neid häbenevad mõned venelasedki, kirjutab Rene Kundla.

Olen saatuse tahtel elanud suurema osa oma teadlikust elust kõrvuti venelastega ja hiljuti sugupuud uurides selgus, et isegi veidi venelane, nii et võin öelda, et "tibla" on venelase jaoks üks halvustavamaid sõnasid. "Tiblast" karmim on venelase jaoks vaid see, kui teda nimetada fašistiks – sest fašistid olid venelaste jaoks sakslased ja ka eestlased – või okupandiks, kuna osa venelaste arvates olid nad hoopis vabastajad.

Kes siis on tibla? Tibla ei ole automaatselt see Eestis elav venelane, kes ei oska eesti keelt. Tibla on venelane, kes ütleb, et tal ja tema lastel pole vaja Eestis elades eesti keelt osata, vaid piisab vene keelest. Arenenum tibla ütleb oma lastele, et vene keelele lisaks tasub õppida ka inglise keelt.

Umbkeelseid tiblasid võib siiani kohata teeninduses, kus nendega eesti keeles suheldes jätkavad nad vene keeles rääkimist ja ei pea isegi vajalikuks vabandada, et nad eesti keeles vastata ei oska. Tibla ei ole see, kes ei oska laulda Eesti hümni. Tibla on see, kes ei tõuse Eesti hümni ajal püsti, või see, kes kaitseväe õhtusel rivistusel võtab hümni laulmise ajal välja oma väikese meheuhkuse.

Ehk tibla ei pea olema Venemaa kodanik või halli passi omanik, see võib olla ka Eesti kodakondsuse saanud persoon.

Põhiline tibla tunnusmärk on kodune kasvatus teemal "Koristajal peab ju ka tööd olema". Kõige kindlam märk toimunud tiblade kogunemisest on, kui märkate kuskil maas hunnikut sihvkakoori.

Sellise tibla karmim tegevus on prügi viimine metsa alla. Tunnistan ausalt, et ma ei kujuta hästi ette seda tegemas eestlast, kuigi ka see rumal komme tundub meile neilt üle tulevat. Ma pole kohanud eestlast, kes ütleb, et selline käitumine normaalne, küll aga mitmeid venelasi, kes on avaldanud imestust, et mis siis selles halba, keda see prügi seal metsa all segab. Täheldasin selle suhtumise tagajärgi just Venemaal, kui kunagi Ust-Lugas käies nägin prügimäeks muudetud metsaalust.

Tibla on ka see, kes ei arvesta avalikus ruumis teiste inimestega. On väga rumal komme rääkida kambaga kõik samal ajal ja püüda seda teha teistest valjemini ning see on tiblade kommetest kahjuks kõige rohkem ka eestlasi nakatanud.

Tibla on see, kes ei tunnusta fakti, et Nõukogude Liit okupeeris Eesti ja et Nõukogude okupatsioon oli eestlaste suhtes kuritegelik. Tihtilugu loodab tibla sedagi, et Nõukogude Liit taastub.

Tibladel on oma kontrollargumendid, et eestlastel oli nõukogude ajal hea elada. Üheks näiteks toovad nad alati selle, et eestlastele ehitati ju Tallinna laululava, kusjuures paljud neist ei tea midagi laulu- ja tantsupeost.

Oma õiguse mitte osata eesti keelt kaitseks on tibla selgeks õppinud põhiseaduse paragrahvi 51 teise lõike: "Paikkondades, kus vähemalt pooled püsielanikest on vähemusrahvusest, on igaühel õigus saada riigiasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt ning nende ametiisikutelt vastuseid ka selle vähemusrahvuse keeles.".

Küll ei taha tibla aru saada, et juba järgmine paragrahvi lõige ütleb: "Võõrkeelte, sealhulgas vähemusrahvuste keelte kasutamise riigiasutuses ning kohtu- ja kohtueelses menetluses sätestab seadus." Ja pole näiteks ühtegi seadust, kus on kirjas, et volikogudes võib eesti keele asemel rääkida mõnes muus keeles. Praktika, mida kahjuks lubamatult kaua kasutati näiteks Narva ja Sillamäe volikogus.

Tunnistan, et minu jaoks muutus olukord tiblade äratundmisega keerulisemaks pärast seda, kui Eestis keelati ära vaenulik sümboolika. Enne oli lihtne, sest oma autosid Georgi lindiga märgistajad andsid oma tibladusest avalikult teada.

Tibla vajab karmi kätt ja neile tegi karuteene naaberriigi juht, kelle jõleduste tõttu on Eesti suutnud nii koolihariduses kui ka punamonumentide eemaldamisega end kehtestada ka tiblade silmis. Sest ega tibla pole loll, talle meeldib Venemaast rääkida, kuid elada ta seal ei taha. Hea näide selle kohta oli üks spioonidest, kes Venemaale välja saatmisel süüdistas Eestit oma elu ära rikkumises.

Ja lõpetuseks. On arutatud, kas "tibla" võib öelda ka eestlase kohta. Ei saa, küll aga võib öelda, et "sa käitud nagu tibla". Seega ärme käitume tiblana ja ärme peame kõiki venelasi tibladeks. Seda enam, et ajaga on meie keskel palju rohkem kultuurseid venelasi, kel pole tibladega midagi ühist.

Toimetaja: Kaupo Meiel

