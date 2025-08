Sõja 1259. päev. Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 144 lahingut

Oluline teisipäeval, 5. augustil kell 18.12:

- Ukraina politsei hoiatas miinidroonide eest;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 144 lahingut;

- Deepstate: Venemaa vallutas Popiv Jari ja edenes Donestki oblastis;

- Venemaa rünnaku tõttu hukkus Harkivi oblastis üks inimene;

- Whitakeri sõnul võivad mitu riiki teatada relvade ostmisest Ukrainale.

Ukraina politsei hoiatas miinidroonide eest

Ukraina politsei pommieksperdid hoiatasid teisipäeval kodanikke vaenlase uute lõhkekehade eest: Sumõ oblastis allatulistatud vaenlase drooni külge olid kinnitatud väikesed miinid PTM-3.

"Sumõ oblastis leiti Ukraina kaitseväe alla tulistatud vaenlase ründedroon, mille tiibade alla olid kinnitatud tankitõrjemiinidega PTM-3 kassetid," teatas politsei Telegramis.

"Sel meetodil saab vaenlane eemalt mineerida teid, põllumajandusmaad jne," märkis politsei.

Väikesel PTM-3 miinil on plastkorpuses magnetdetonaator ja see reageerib läheduses asuvale või sõitvale tehnikale.

Politsei kutsub kodanikke üles olema tähelepanelikud ja ettevaatlikud.

"See puudutab ka tuvastatud vaenlase droone, mis kukkudes ei plahvatanud. Lisaks võimsale lõhkepeale võivad need sisaldada ka miinilõkse või andureid, mis võivad sekkumise katse korral kutsuda esile plahvatuse," lisati teates.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Harkivi oblastis üks inimene

Ukraina võimud teatasid, et Venemaa ründas Harkivi oblastis asuvat Lozova linna. Vene rünnaku tõttu hukkus üks inimene, vigastada sai vähemalt neli inimest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et venelased ründasid öösel Ukrainat ka ballistiliste rakettidega.

President märkis, et venelased ründasid Harkivi oblastis asuvat Lozova taristut rohkem kui 25 Shahedi drooniga. Plahvatuse tagajärjel sai raudteedepoo kahjustada.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 144 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 144 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka Kupjanski, Lõmani, Kramatorski ja Toretski piirkonnas.

Pokrovski suunas peeti 33 lahingut, Lõmani kandis toimus 23 lahingut. Kupjanski suunal ründas vaenlane Golubovka, Zagrizovo ja Lozovaja lähistel. Kramatorski piirkonnas lõid Ukraina kaitsjad tagasi vaenlase rünnaku Tšassiv Jari piirkonnas, vahendas Ukrainska Pravda.

Whitakeri sõnul võivad mitu riiki teatada relvade ostmisest Ukrainale

USA alalise esindaja NATO juures Matthew Whitakeri sõnul võivad lähitulevikus mitu riiki korraga teatada raha eraldamisest Ameerika relvade ostmiseks Ukrainale.

Whitaker rääkis meediakanalile Newsmax, et president Donald Trump andis talle mõned nädalad tagasi korralduse koordineerida Ameerika relvade müüki NATO liitlastele.

"Lähinädalatel saavutame märkimisväärseid tulemusi töötades selle küsimuse kallal inimestega, kes on tegelikult seotud kaupade transpordiga. Ma arvan, et te teate, et me viitame olulistele, kaasaegsetele, tipptasemel relvadele, mida me müüme oma Euroopa liitlastele ja mida hakatakse kasutama rindejoonel Ukrainas. Lõppkokkuvõttes peame lõpetama tapmise, see on kõige olulisem," sõnas diplomaat.

Whitakeri sõnul ei taha Kremli valitseja Putin konkureerida Ühendriikide armeega, mis on praegu maailma võimsaim.

"On võimatu mõista, mis toimub Vladimir Putini peas, sest see on midagi haiget, moonutatut ja ilmselt ebaloogilist," lisas suursaadik.

Kommentaaris uudisteagentuurile Reuters rääkis Whitaker samuti, et lähinädalatel teatavad mitmed riigid vahendite eraldamisest Ameerika relvade ja laskemoona ostmiseks Ukraina armeele.

Trump ise teatas juba 11. juulil, et USA NATO liitlased ostavad Washingtonilt relvi, mida saab seejärel Ukrainale üle anda. Saksamaa ja mitmed teised riigid on nõustunud relvade ostmisega Ühendriikidelt.

Deepstate: Venemaa vallutas Popiv Jari ja edenes Donestki oblastis

Vene vägi okupeeris Popiv Jari ja edenes Ukraina Donetski oblastis, teatas projekt Deepstate teisipäeval Telegramis.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1120 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 058 260 (võrdlus eelmise päevaga +1120);

- tankid 11 071 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 091 (+12);

- suurtükisüsteemid 31 081 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1452 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1203 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 49 620 (+169);

- tiibraketid 3555 (+2);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 57 337 (+93);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.