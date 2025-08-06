Sõja 1260. päev. Putini ja Witkoffi kohtumine kestis ligi kolm tundi

Oluline kolmapäeval, 6. augustil kell 22.13:

- Zelenski vestles Trumpiga pärast USA saadiku visiiti Venemaale;

- Trumpi väitel oli Witkoffi kohtumine Putiniga väga produktiivne;

- Kremli sõnul oli Putini ja Witkoffi kõnelused konstruktiivsed;

- Kreml: Putini ja Witkoffi kohtumine kestis ligi kolm tundi;

- Ukraina ründas Venemaa Rostovi oblastis olulist raudteejaama;

- USA erisaadik Witkoff külastab Moskvat kolmapäeval;

- Sõrskõi: Venemaa plaanib aasta lõpuks moodustada 10 uut diviisi.

Zelenski vestles Trumpiga pärast USA saadiku visiiti Venemaale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas kolmapäeval, et oli telefoni teel rääkinud USA presidendi Donald Trumpiga pärast seda, kui Washingtoni erisaadik Steve Witkoff varem samal päeval kõnelusteks Moskvat külastas, edastasid uudistekanalid AFP ja Ukrinform.

"Otse teel meie vägede juurest siin Sumõ oblastis rääkisin president Trumpiga. See vestlus toimus pärast president Trumpi esindaja Steve Witkoffi visiiti Moskvasse," postitas Zelenski sotsiaalmeediasse.

"Kõnes osalesid ka Euroopa liidrid ja ma olen neile kõigile toetuse eest tänulik," lisas Zelenski täpsustamata, millised riigipead kõnes osalesid.

Zelenski toonitas, et Ukraina partnerite seisukoht on absoluutselt selge.

"Sõda peab lõppema. Ja seda tuleb teha ausalt," sõnas president.

Riigipea märkis, et kõnega liitusid Euroopa liidrid.

"Arutasime seda, mis Moskvas kirja pandi. Ukraina kaitseb kindlasti oma iseseisvust. Me kõik vajame püsivat ja usaldusväärset rahu. Venemaa peab lõpetama sõja, mille see ise alustas. Aitäh kõigile, kes seisavad Ukrainaga," jätkas Zelenski.

Trumpi väitel oli Witkoffi kohtumine Putiniga väga produktiivne

USA presidendi Donald Trumpi väitel oli tema eriesindajal Steve Witkoffil kolmapäeval väga produktiivne kohtumine Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

"Tehti suuri edusamme!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, lisades, et ta teavitas hiljem mitmeid Washingtoni liitlasi Euroopas.

"Kõik on nõus, et see sõda peab lõppema ning me teeme lähipäevil ja nädalatel selles suunas tööd," lisas ta.

Kremli sõnul oli Putini ja Witkoffi kõnelused konstruktiivsed

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja USA presidendi eriesindaja Steven Witkoff arutasid kolmapäeval Kremlis kohtudes Ukraina kriisi ning USA ja Venemaa strateegilise koostöö võimalikke arenguväljavaateid, ütles Putini abi Juri Ušakov ajakirjanikele.

Tema sõnul oli kohtumine kasulik ja konstruktiivne.

"Kui mainida teemasid, siis esiteks oli see muidugi Ukraina kriis. Ja teine teema oli USA ja Venemaa strateegilise koostöö arengu võimalikud väljavaated," ütles Ušakov ajakirjanikele.

Presidendi nõuniku sõnul edastas Venemaa Ukraina küsimuses mõningaid signaale ja sai vastavaid signaale USA presidendilt Donald Trumpilt.

"Meie poolt edastati eelkõige mõningaid signaale Ukraina küsimuses. Vastavaid signaale saadi ka president Trumpilt," ütles Ušakov ajakirjanikele.

"Olukord on praegu selline, et meie presidendil on täielik teave, see tähendab meie signaalid, signaalid president Trumpilt. Ja Trumpi ei ole selle kohtumise tulemustest veel teavitatud. Seetõttu hoiduksin üksikasjalikest kommentaaridest. Vaatame, millal Witkoff saab Trumpile täna toimunud vestlusest aru anda. Pärast seda saame minu kommentaare ilmselgelt millegi sisukamaga täiendada," ütles Ušakov.

Kreml: Putini ja Witkoffi kohtumine kestis ligi kolm tundi

Vene režiimi juht Vladimir Putin võttis kolmapäeval Kremlis vastu USA presidendi eriesindaja Steve Witkoffi. Moskva teatel kestis kohtumine ligi kolm tundi.

Witkoff saabus Moskvasse kolmapäeva varahommikul ja teda tervitas Venemaa otseinvesteeringute fondi juht ja presidendi eriesindaja välisriikidega majanduskoostöö alal Kirill Dmitrijev.

See on Witkoffi aasta algusest viies visiit Venemaale. Viimati käis ta Moskvas 25. aprillil ja kohtus ka Putiniga.

Ukraina ründas Venemaa Rostovi oblastis olulist raudteejaama

Ukraina jätkab Vene väe kasutatavat raudteetaristu ründamist. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et droonid ründasid 6. augusti öösel Rostovi oblastis asuvat Tatsinskaja raudteejaama. Kohalike elanike sõnul toimus piirkonnas vähemalt seitse plahvatust. Sama raudteejaama tabas droonirünnak ka 5. augusti öösel.

USA erisaadik Witkoff külastab Moskvat kolmapäeval

USA erisaadik Steve Witkoff kohtub kolmapäeval Moskvas Vene juhtkonnaga, kinnitas Ühendriikide allikas.

Vene riigimeedia teatas kolmapäeva hommikul, et Witkoff saabus Moskvasse.

"Witkoffi võttis vastu presidendi eriesindaja Kirill Dmitrijev," teatas riiklik uudisteagentuur TASS.

Moskva teatas hiljem, et Witkoff kohtub Kremlis ka Putiniga.

Trump on andnud Venemaale aega reedeni, et peatada oma pealetung Ukrainas või seista silmitsi uute meetmetega.

Valge Maja ei ole täpsustanud, milliseid konkreetseid meetmeid kavatsetakse reedel välja kuulutada, kuid Trump on varem ähvardanud muu hulgas kehtestada niiöelda teiseseid tariife, mis on suunatud Venemaa ülejäänud kaubanduspartneritele, nagu Hiina ja India.

Sõrskõi: Venemaa plaanib aasta lõpuks moodustada 10 uut diviisi

Ukraina kaitseväe ülem Oleksandr Sõrskõi hoiatas teisipäeval, et Venemaa püüab kiirendada oma mobilisatsiooni, plaanides aasta lõpuks moodustada 10 uut diviisi, vahendas kolmapäeval Kyiv Independent.

Sõrskõi sõnul on kaks diviisi juba moodustatud.

Sõrskõi sõnul kaotasid Vene väed ainuüksi juulis üle 33 200 mehe, 800 võrra rohkem kui eelmisel kuul. "Sellest hoolimata suurendab vastane oma vägesid iga kuu 9000 inimese võrra," rääkis Sõrskõi.

Venemaa jätkab ka Donetski oblastis Ukraina armee positsioonide ründamist.

Ukraina projekti DeepState analüütikud teatasid teisipäeval, et Venemaa väed jätkavad aktiivselt survet Ukraina positsioonidele, püüdes kehtestada kontrolli Pokrovski üle.

Projekti kaasasutaja Roman Pogorelõi rääkis, et okupandid on koondanud Pokrovski, Mõrnohradi, Toretski piirkonna ning Donetski ja Dnipropetrovski oblasti halduspiiri äärde umbes 100 000 sõjaväelast.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 059 270 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 11 072 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 091 (+0);

- suurtükisüsteemid 31 133 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1455 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1203 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 49 767 (+147);

- tiibraketid 3555 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 57 475 (+138);

- eritehnika 3936 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.