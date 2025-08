Kohus mõistis Moldova venemeelse partei juhi vangi

Gutul kuulub Moldova opositsioonilisse Sor parteisse, mis on korraldanud mitmeid proteste läänemeelse valitsuse vastu. Sori peetakse venemeelseks rühmituseks, mille asutas pettuses süüdi mõistetud oligarh Ilan Shor.

Moldova prokuratuuri teatel suunas Gutul aastatel 2019-2022 Moldovasse miljoneid eurosid, ta kasutaks selle varikontosid. Selle tegevuse käigus rahastas ta Sori tegevust. Lisaks süüdistati teda veel ka dokumentide võltsimises ja valeandmete esitamises.

Gutul peeti kinni 25. märtsil, kui ta üritas Chișinău lennujaama kaudu riigist lahkuda. Prokuratuur nõudis talle üheksa-aastast vangistust.

Märtsis keelasid Moldova võimud riigist lahkuda ka teisel venemeelsel poliitikul. Gutul ise kritiseerib järjepidevalt Moldova läänemeelset poliitikat ning käib pidevalt Moskvas.

Gutul end süüdi ei tunnistanud ning teatas, et süüdistusel on poliitiline maik küljes. Gutuli kaitseks astus välja veel ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. Viimase väitel on tegemist poliitiliselt motiveeritud otsusega ning süüdistas Moldova võime Gutuli tagakiusamises.

Gutul sai Gagauusia piirkonna juhiks 2023. aastal. Lõuna-Moldovas asuvas Gagauusias elab umbes 140 000 inimest, seal elab peamiselt õigeusklik Turgi rahvas. Pärast Moldova iseseisvumist 1991. aastal anti Gagauusiale 1994. aastal laiendatud autonoomia.

Rumeenia ja Ukraina vahel asuv Moldova ise on Venemaa sõjalise rünnaku Ukrainale mõistnud hukka ning Chișinău on süüdistanud Vene võime katsetes destabiliseerida Moldova valitsust.

Moldova idaosas, vastu Ukraina piiri, paikneb veel ka venemeelne separatistlik Transnistria piirkond.