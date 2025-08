Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

"See suveseminar on teadlik juhtimisvalik tulenevalt meie rollist erinevates kriisides," ütles Härma.

"Seekordse seminari peateema on kommunikatsioon, kus meie inimesed harjutavad avalikkusega suhtlemist erinevatel teemadel, erinevates olukordades. Ja loomulikult laiem eesmärk on harjutada koostööd erinevate inimestega, kellega igapäevaselt kokku ei puutu," lausus Härma.

"Paratamatult kui mingi sündmus lahvatab, siis kriisistaabis ikkagi peab tegema koostööd väga paljude erinevate inimestega korraga. Ja on vaja, et õpitaks ühte jalga käima," lisas ta.

Härma ütles veel, et selliseid koolitusi teeb terviseamet igal aastal ja lisaks koolitustele, mis on suunatud oma inimestele, rahastab amet ka tervishoiusektoris erinevaid õppuseid ja koolitusi.

"See on hädaolukorra lahendamise plaani ja kriisideks valmistumise üks osa. Ei ole plaani teda praegu ära jätta," sõnas Härma.

Härma ütles, et klassikalisi suvepäevi ei ole terviseamet korraldanud ja tõenäoliselt ei hakka ka korraldama.

Härma sõnul läheb seminar maksma 30 000 kuni 35 000. "Ja kuna esimese päeva lõpus on ka meelelahutuse osa planeeritud, siis omaosalus on töötajatel 15 eurot," ütles Härma.

"Olenemata sellest, et seda võidakse tajuda kui sellise meelelahutusüritusena, on need üritused vajalikud. Me ei plaani neid tühistada, tõenäoliselt ka järgmisel aastal," ütles Härma.