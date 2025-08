Kõlvart tervisekassast: valdkond, kus on rahapuudus, peab pidu katku ajal

Tervisekassa eelmisel nädalal toimunud suvepäevad Wagenkülli lossispaas on riivanud avalikkuse õiglustunnet. Esialgse info kohaselt võis üritus maksma minna ligi 100 000 eurot. Asutuse kinnitusel on summa väiksem, kuid täpne number selgub reedel.

Kolmapäeva hommikul nõudis Keskerakond sotsiaalminister Karmen Jolleri tagasiastumist, peaminister Kristen Michal aga soovitas tervisekassa nõukogul asutuse juht Rain Laane välja vahetada. Michal tuletas meelde, et juba 2018 tegi ta sama ettepaneku.

"Probleem sama. Tollal soovitas haigekassa juht otsida inimestel bussiliikluse abiga uut arsti. Pärast arusaamatut segadust selle korraldamisega. Nüüd siis tervise, mitte enam haigekassa juht ei taju seitse aastat hiljem enda vastutust paremini," kirjutas Michal oma sotsiaalmeedias.

"Aktuaalsele Kaamerale" peaminister intervjuud sel teemal anda ei soovinud, öeldes pressiesindaja vahendusel, et on oma hinnangu avaldanud sotsiaalmeedias ja ametlikult kommenteerib teemat sotsiaalminister.

Minister Jolleri sõnul ei ole suvepäevade korraldamises midagi taunimisväärset.

"Küsimus on lihtsalt selles, et kuidas seda tehakse, millisel ajal seda tehakse, mis see kontekst on. Meil on paregu tervishoiukriisis ja tegu oli ikkagi väga eksklusiivse peoga, Arusaadavalt see ei tundu üldse peale vaadates õige. Teine probleem minu jaoks on see varjamine, mida ajakirjanikud on kirjeldanud," sõnas Joller.

Jolleri sõnul on tegu avaliku raha kasutamisega ja selline varjamine on täiesti lubamatu.

Tervisekassa juht Rain Laane on peaministri postitusest häiritud, kuid avalikult seda kommenteerima ta ei soostunud.

"Ma arvan, et see lugu on natukene ühepoolne. Võib-olla on siin taga ka mõni poliitiline tellimus, et seda teavad need, kes neid niite tõmbavad, aga eks me teeme omad järeldused sellest ja veelkord mul on siiralt kahju kõigist inimestest, kes tunnevad, et me oleme valesti käitunud," ütles Joller.

Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart peab Laane tagasi kutsumist õigeks, kuid tema sõnul sellest ei piisa. Kuigi tervisekassa on iseseisev avalik õiguslik asutus, lasub vastutus Kõlvarti sõnul ka selle nõukogu esimehel ehk sotsiaalministril.

"Kuidas on võimalik, et priorteetne valdkond, kus on pidev rahapuudus, on jõudnud nii kaugele, et seal korraldatakse pidu katku ajal? Ma ehk veel üks kord kordaks, et see on väga vale sõnum ühiskonnale ja seda parandada saab vaid teine sõnum, poliitiline sõnum ja see on ministri tagasi astumine," ütles Kõlvart.

Joller tagasi astuda ei kavatse, sest tervisekassa suvepäevade otsus tehti enne tema ministriks saamist. Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul lasub vastutus tervisekassa juhatusel, kes ei adu, milline on olukord tervisekassa, aga ka riigieelarvega.

"Avalikkuse õiglustunne sai väga kõvasti riivatud ja mitte ainult, ka poliitikud. Mina tundsin ka, et õiglustunnet riivatud, sest kogu see pingutus, mis on tehtud riigieelarve seisu osas, see diskrediteerib kogu seda valitsuse tööd. Ma arvan, et siin tuleb vastutus võtta, aga küsimus ei ole ainult selles peos, küsimus on üleüldises tervisekassa seisukorras täna," sõnas Kallas.

Tervisekassa nõukogu plaaniline kogunemine on 22. augustil, aga praegu kaalub Joller erakorralise kohtumise korraldamist.