Autoturg on pärast juulikuist käibemaksu tõusu taas languses

Aasta alguse kukkumisest teises kvartalis tasapisi toibuma hakanud autoturg läks juulis käibemaksu tõusu järel jälle langusesse. Seejuures on suurem vähikäik tabanud pruugitud autode ning odavama hinnaklassi sõidukite müüki. Rohkem on langenud müük Tallinnast kaugemal.

Uute autode müük langes juulis automüüjate liidu AMTEL-i andmetel juuniga võrreldes 30 ja eemise aasta juuliga võrreldes 40 protsenti.

"Tegelikult veel suuremalt käibemaksu muudatus mõjutas ka kasutatud autode turgu. Ühelt poolt loogiline, sest kasutatud autode turg veel hinnatundlikum kui uute autode turg. See segment, mis on rohkem hinnatundlik, seal kukkumine on suurem. On mudeleid, kus see väga ei mõjuta, aga hinnatundlikumas segmendis odavama poole autodel see kukkumine on tunduvalt suurem tervikuna," lausus AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi.

Seda tendentsi kinnitab seegi, et Tallinnast kaugemal on müügilangus suurem.

"Regionaalselt on kukkumine Ida-Virumaal ja Tartu piirkonnas päris suur. Eriti on tunda eraisikutest ostjaskonna puhul. Seal kukkumine isegi suurem kui 40 protsenti," lisas Telliskivi.

Juulikuist uut langust tõdes ka Topauto müügijuht Janek Eskor.

"Juulis on langus, AMTEL näitab 40-protsendilist langust, selllise tendentsiga ka meie läheme. Osad brändid on rohkem, osad vähem kukkunud, aga uutes sõidukites on see kukkumine olemas. Kasutatud sõidukite osas meil on hästi läinud. Kõik selle seitsme kuu keskmine kukkumine on meil umbes 11 protsenti," sõnas Eskor.

Ka liisinguturg on aasta algusest kuust kuusse kasvanud. Kuni juulikuuni.

"Seda on näha, et juuli on taotluste mahu osas tagasihoidlikum, aga ka väljas ilmad on keskmisest suvisemad, mis tähendab, et klient pigem autosalongis aega ei veeda. Juulikuu on meil iga-aasta olnud pigem tagasihoidlikum," lausus Swedbank Liisingu juhatuse liige Heli Silluta.

Telliskivi nentis, et müügilangus on hakanud mõjutama kogu sektorit laiemalt.

"Ei ole tegu mitte ainult automüügi numbrites, vaid tervikuna kogu sektoris. See mõjutab ka järelturgu, järelteenindust ja ma olen märganud, et südasuvel inimesed ikka veel sõidavad talverehvidega. Sektorile tervikuna on väga suur põnts," lausus Telliskivi.