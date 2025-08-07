Soome rahandusminister käis välja laevameeskondade palgatoetuste kaotamise

Soome rahandusminister tegi teiste eelarve kärpelahenduste seas ettepaneku kaotada 2026. aastast meretranspordi töötajate palgatoetused. Soome ja Rootsi vahel ühendust pidava Wasaline'i tegevjuht hoiatas, et see viiks laevad Rootsi või Eesti lipu alla, kirjutab Yle.

Rahandusministri Riikka Purra ettepaneku kohaselt kärbiks toetussüsteemi kaotamine riigieelarve kulusid hinnanguliselt 36 miljonit eurot.

Netopalga süsteemi kohaselt tagastab riik Soomes laevafirmade töötajate palkadelt makstud maksud ja sotsiaalmaksukulu ettevõtetele. Sarnane süsteem erinevusega, et mujal rakendatakse otsest maksusoodustust, on kasutusel terves Euroopa Liidus, tagamaks EL-i riikide lippude all sõitvate laevade konkurentsivõimet.

Soome laevad naaberriikide lipu alla

Wasaline'i tegevjuht Peter Ståhlberg kommenteeris, et toetuste kaotamisel vahetaks 90 protsenti Soome kaubalaevastikust oma lipu mõne teise riigi lipu vastu.

Lipuvahetus omakorda avaldaks mõju ka reisijateveole. Selle korral ei saaks tagada seniseid meeskonna ning keele- ja ohutusnõuetele vastamise tingimusi, lisas Ståhlberg.

Ståhlberg sõnul ei annaks valitsuse ettepanek ka reaalset kokkuhoidu.

Ståhlberg selgitas, et Wasaline kaotaks aastas umbes kaks miljonit eurot ning kui laevad sõidavad väljaspool Soome lippu, siis jääks riigil saamata muu maksutulu, mis oleks suurem tulu kui netopalga süsteemi kulud.

Soome lipu all püsimine poleks ainult Wasaline'i või üksiku laevafirma küsimus, vaid riikliku meretranspordi tuleviku ja varustuskindluse küsimus tervikuna, lisab Ståhlberg.

Soome meremeeste ametiühingu sõnul ei tooks ettepanek samuti kokkuhoidu.

Ametiühing märkis avalduses, et Soome meremehed kaotaksid konkurentsivõime võrreldes Rootsi ja Eesti meremeestega, mis suurendaks tööpuudust.

Ametiühingu sõnul muudaks kärbe Soome laevanduse kahjumlikuks.