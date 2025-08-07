X!

Soome rahandusminister käis välja laevameeskondade palgatoetuste kaotamise

Välismaa
Finlandia
Finlandia Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Soome rahandusminister tegi teiste eelarve kärpelahenduste seas ettepaneku kaotada 2026. aastast meretranspordi töötajate palgatoetused. Soome ja Rootsi vahel ühendust pidava Wasaline'i tegevjuht hoiatas, et see viiks laevad Rootsi või Eesti lipu alla, kirjutab Yle.

Rahandusministri Riikka Purra ettepaneku kohaselt kärbiks toetussüsteemi kaotamine riigieelarve kulusid hinnanguliselt 36 miljonit eurot.

Netopalga süsteemi kohaselt tagastab riik Soomes laevafirmade töötajate palkadelt makstud maksud ja sotsiaalmaksukulu ettevõtetele. Sarnane süsteem erinevusega, et mujal rakendatakse otsest maksusoodustust, on kasutusel terves Euroopa Liidus, tagamaks EL-i riikide lippude all sõitvate laevade konkurentsivõimet.

Soome laevad naaberriikide lipu alla

Wasaline'i tegevjuht Peter Ståhlberg kommenteeris, et toetuste kaotamisel vahetaks 90 protsenti Soome kaubalaevastikust oma lipu mõne teise riigi lipu vastu.

Lipuvahetus omakorda avaldaks mõju ka reisijateveole. Selle korral ei saaks tagada seniseid meeskonna ning keele- ja ohutusnõuetele vastamise tingimusi, lisas Ståhlberg.

Ståhlberg sõnul ei annaks valitsuse ettepanek ka reaalset kokkuhoidu.

Ståhlberg selgitas, et Wasaline kaotaks aastas umbes kaks miljonit eurot ning kui laevad sõidavad väljaspool Soome lippu, siis jääks riigil saamata muu maksutulu, mis oleks suurem tulu kui netopalga süsteemi kulud.

Soome lipu all püsimine poleks ainult Wasaline'i või üksiku laevafirma küsimus, vaid riikliku meretranspordi tuleviku ja varustuskindluse küsimus tervikuna, lisab Ståhlberg.

Soome meremeeste ametiühingu sõnul ei tooks ettepanek samuti kokkuhoidu.

Ametiühing märkis avalduses, et Soome meremehed kaotaksid konkurentsivõime võrreldes Rootsi ja Eesti meremeestega, mis suurendaks tööpuudust.

Ametiühingu sõnul muudaks kärbe Soome laevanduse kahjumlikuks. 

Toimetaja: Liisa Matsar

Allikas: Yle

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:42

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

16:31

Tallink: Soome meremehi võib oodata koondamislaine

16:22

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

15:52

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

15:46

Läänemets: tulumaksutõusu ärajätmine oleks suur sigadus

15:41

Kreml: Putin kohtub lähiajal Trumpiga Uuendatud

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

15:29

Parempoolsete Tartu linnapeakandidaat on Vahur Kraft

15:20

Raadiouudised (07.08.2025 15:00:00)

15:17

Soome rahandusminister käis välja laevameeskondade palgatoetuste kaotamise

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.08

Sõja 1260. päev. Putini ja Witkoffi kohtumine kestis ligi kolm tundi Uuendatud

09:09

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

06.08

Laane: mul on kahju, et töötajate tänamine rahva õiglustunnet riivab

11:05

Ekspert: Hiina ei saa lubada Venemaal sõda lõpetada

13:44

Ukraina droonid ründasid Krasnodari krais asuvat naftarajatist Uuendatud

06.08

Peaminister Michal soovitab tervisekassa juhtkonnal ametit vahetada Uuendatud

06.08

Trump kehtestab Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid

15:41

Kreml: Putin kohtub lähiajal Trumpiga Uuendatud

14:01

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist

ilmateade

loe: sport

16:42

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

16:22

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

15:52

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

loe: kultuur

15:13

Galerii: algasid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

15:04

Ugala teater toob sügisel publikuni kolm uuslavastust

14:13

Eesti hiphopi festival toob Elvasse kodumaised edetabelite tipud

12:36

Arvustus. Kuigi homme on maailma lõpp – istutame täna ühe puu

loe: eeter

14:29

Professor: liiga jahe kontor võib tuua nohu ja radikuliidi

13:08

Tõnu Kaljuste: suutsime Royal Albert Hallis tekitada kammersaali tunnetuse

11:41

10-aastane ärimees: ööussi on huvitavam korjata, sest see roomab eest ära

10:28

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Veljo Tormist tema 95. sünniaastapäeval

Raadiouudised

15:05

Lääne-Eesti kutseõppeasutustes on populaarseimad tehnika erialad

12:20

Raadiouudised (07.08.2025 12:00:00)

09:45

Eelnõu lubaks patsiente ohjeldada ka väljaspool psühhiaatria osakonda

09:40

Valge Maja: Trump võib Putiniga lähiajal kohtuda

09:20

Raadiouudised (07.08.2025 09:00:00)

06.08

Salaci uuel sillal loodetakse liiklus avada novembri algul

06.08

Minister Karmen Joller nendib, et Tervisekassa käitus suvepäevi korraldades lubamatult

06.08

Eesti paigaldab piiriveekogudele ujuvtõkked

06.08

Päevakaja (06.08.2025 18:00:00)

06.08

Parempoolsete Tallinna linnapea kandidaat on Lavly Perling

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo