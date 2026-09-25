Milano Malpensa lennujaam hakkas kandma Silvio Berlusconi nime

Otsus nimetada Põhja-Itaalia lennujaam paremtsentristliku poliitiku ja meediamagnaadi järgi, kelle kolme peaministri ametiaega varjutasid skandaalid ning kohtuvaidlused, võeti vastu peagi pärast tema surma 12. juunil 2023.

Reedel Malpensa esimese terminali saabumisalal toimunud tseremoonial osalesid Itaalia parempoolse valitsuse liikmed, sealhulgas transpordiminister Matteo Salvini, välisminister Antonio Tajani (Berlusconi asutatud Forza Italia partei juht) ning Berlusconi perekonnaliikmed.

Ametiisikud avasid sildi lennujaama uue ametliku nimega.

"Mis oleks parem panus Silvio mälestusse kui anda tema nimi Euroopa ja maailma väravale," ütles tema vend Paolo.

"Mulle meeldib mõelda, et tänasest tervitab tema nimi teistest riikidest saabujaid ja saadab teele neid, kes suunduvad uutesse sihtkohtadesse," ütles Silvio Berlusconi tütar Marina.

Tseremoonialt puudus Milano vasaktsentristlik linnapea Giuseppe Sala, kes oli edutult püüdnud kohtu kaudu nimemuutmist peatada.

Sala väitis, et Salvini surus algatuse kiirkorras läbi, konsulteerimata kohalike linnajuhtide ja teiste asjassepuutuvate osapooltega.

Sarnaselt väitis Itaalia opositsioon, et otsus eirab seadust, mis keelab nimetada avalikke kohti inimeste järgi, kelle surmast on möödunud vähem kui kümme aastat.

Reede keskpäeva seisuga polnud lennujaama veebilehel muudatust veel tehtud.