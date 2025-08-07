Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

Koidula maanteepiiripunktis on aastaid olnud probleemiks sinna pargitud ja unustatud autod, millest paljud on juba muutunud romuks. Muutunud seadustik lubab transpordiametil mahajäetud autod teisaldada. Amet ongi alustanud nende omanike tuvastamise ja teavitamisega.

Vaatepilt, mis meenutab pigem kasutatud autode müügiplatsi, tervitab Koidula maanteepiiripunktis sinna saabunud külastajaid nii siit- kui ka sealtpoolt piiri. Et transpordiameti ametlik autoparkla on masinaid triiki täis, pargitakse need kuhu saab – metsa alla või teeäärsetele kinnistutele.

Koidula maantee piiripunkti lähistel asuvas transpordiameti ametlikus autoparklas on ruumi umbes 30 autole, päriselt on sinna surutud aga üle poolesaja auto, kusjuures enam kui veerandsada neist on saanud tuuleklaasile transpordiameti poolse sõnaselge teavituse, et teie auto on parkinud siin rohkem kui 72 tundi.

Kui autot tähtajaks ära ei viida, hakkab transpordiamet ise nende masinatega tegelema.

"Nüüd on võimalik seoses jäätmeseaduse muutusega viia need tasulisse parklasse või romud, mis on keskkonnaohtlikud ja kus ei ole võimalik tuvastada omanikku, kas siis hävitada või müüa. Põhiline osa on ikkagi Eesti numbrimärkidega autod, aga on ka Soome, Läti, Leedu, Ukraina (numbrimärkidega). Kus on võimalik tuvastada omanikku, seal on transpordiamet ka kirjutanud nendele omanikele," rääkis taristuminister Kuldar Leis.

Alates aasta alguses on politsei-ja piirivalveamet (PPA) teinud ebaseaduslikult parkinud inimestele pea 50 lühimenetlust. Ühtegi masinat PPA sel aastal teisaldanud ei ole. Küll hakkab tegema seda transpordiamet, kui omanik vaatamata teavitusele oma autot ära ei vii.

"Need autod viiakse tasulisse parklasse ja siis, kui omanik ilmub välja, peab ta maksma tasu parkimise eest ja saab oma auto kätte. Kui omanikku välja ei ilmu, siis lepitakse kokku, millal see auto ära müüakse või hävitatakse," ütles Leis.

Autode teisaldamisega alustatakse septembris ning rahalised vahendid selleks tulevad transpordiameti eelarvest.