Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

Transpordiamet hakkab eeldatavalt oktoobris teisaldama Koidula piiripunkti valveta parklas üle lubatud aja seisnud sõidukeid ning kui nende omanikud paari kuu jooksul välja ei ilmu, siis neid ka maha müüma.

Transpordiamet andis eelmisel nädalal teada, et sõlmis ettevõttega Svenai OÜ lepingu Koidula piiripunkti lähialal seisvate mootorsõidukite teisaldamiseks valvega hoiukohta eesmärgiga vabastada transpordiameti parkla nõuetevastaselt pargitud sõidukitest, tagades parkla ettenähtud ehk ajutise, kuni 72 tunni pikkuse kasutuse.

"Kuna see on meie parkla ja seal on sissesõidul märge, et 72 tundi tohib parkida ja eraldi tahvel, et parkimise alguse kuupäev ja kellaaeg tuleb asetada nähtavale kohale ning kui me läheme sinna ja mingil autol seda nähtaval kohal ei tuvasta – on ta siis nii-öelda romusõiduk või kasutuses olev sõiduk –, siis on meil automaatselt õigus see auto teisaldada," rääkis transpordiameti järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksi.

Ta lisas, et transpordiametil tekkis teisaldamise õigus 1. jaanuarist 2025, kui jõustusid liiklusseaduse muudatused, mis täpsustasid seda, mis juhtudel võib pargitud sõiduki teisaldada valvega hoiukohta.

Transpordiamet alustas sel kevadel Koidula tasuta parklas pikaajaliselt parkivate sõidukite omanike tuvastamist ja teavitamist, jättes märgukirja nii autole kui ka teavitades omanikke lisaks e-posti teel. Eesti registris olevate sõidukite kõrval saadeti kirjad ka Läti, Soome, Rootsi, Ukraina, Saksamaa, Ühendkuningriigi ja Hispaania vastavatele ametitele, et nad teavitaksid sõidukite omanikke parkimiskorralduse rikkumisest ja teisaldamise ohust.

Jaksi rääkis, et ta on välja saatnud rohkem kui paarkümmend e-kirja, millest ainult ühele on saanud vastuse. Küll aga on autodele jäetud hoiatuste järel sealt parklast mõned sõidukid ära viidud. Kui 5. augustil oli ameti andmeil parklas 52 sõidukit, siis 27. augusti seisuga oli samas 39 sõidukit.

Transpordiameti järelevalve osakonna juhataja sõnul koostab ameti juriidiline teenistus praegu täpset protseduuri, kuidas autod teisaldada ning kuidas hakkab käima nende sundmüük, kui keegi neile Svenai OÜ valvega parklasse, mis asub Võrus, järele ei tule.

Koidulast äraviimisel koostab transpordiameti esindaja akti, milles fikseeritakse auto seisukord nii kirjalikult kui ka fotode ja videona ning esitatakse teisaldamise alus. Alles seejärel saab teenusepakkuja auto oma hoiualale 44 kilomeetri kaugusele Võrru ära viia. Seejärel peab transpordiamet teavitama ka politseid sõiduki teisaldamisest, et juhul kui inimene tuleb piiripunkti autole järele ja seda sealt ei leia ning pöördub politseisse, siis teab politsei talle öelda, kus sõiduk asub.

Pärast auto Svenai OÜ parklasse viimist teavitab transpordiamet uuesti auto omanikku nii tähitud kirja, e-kirja kui ka võimalusel telefoni teel, selgitades ka sellega kaasnenud kulusid, mis tal tuleb auto kättesaamiseks tasuda.

Teisaldamise hind ühe sõiduki kohta on 152 eurot, teisaldatud sõiduki hoidmise ja valvamise esimese päeva maksumus valvega hoiukohas on 21 eurot ja edasi 4,25 eurot/päevas, kuid maksumus ei tohi ületada 85 eurot kalendrikuus. Kokkuvõttes on teenuse hind ühe sõiduki kohta, kui seda hoitakse seal üks kuu, 237 eurot, millele lisandub käibemaks.

"Kui 30 päevaga ei ole sõiduki omanik autole järele tulnud, saame sellest lepingupartnerilt teada ja siis saadame juba sõiduki omanikule hoiatuse, et hakkame hoiule võetud sõidukit realiseerima. Anname ka uue tähtaja, vähemalt kuu aja jooksul sõidukile järgi minna ning tasuda teisaldamise-hoiustamise kulud, et auto kätte saada," rääkis Jaksi.

Kui auto omanik ka siis endast märku ei anna, on transpordiametil kulunud selleks ajaks juba 400-500 eurot auto kohta, tõdes transpordiameti esindaja.

"Ja siis me teame, et ega omanik niikuinii välja ei ilmu, kui ta ei ole juba kahe-kolme kuuga välja tulnud ning siis me oleme kohustatud hüvitama need kulud lepingupartnerile, aga nende kulude katteks me paneme selle sõiduki siis võlaõigusseaduse alusel müüki," märkis Jaksi. "Enampakkumisele, et katta neid kulusid, mis meil on tekkinud seoses teisaldamise-hoiustumisega."

Kui enampakkumisel saadud rahast jääb pärast ameti kulude katmist midagi üle, siis see deponeeritakse aastaks ning kui ka selle aja jooksul omanik välja ei ilmu, kantakse see raha riigi tuludesse.

Transpordiameti ja OÜ Svenai vahel sõlmitud lepingu piirmaht on 29 999 eurot ja see kehtib kuni 2026. aasta lõpuni või kuni lepingulise piirmahu täitumiseni.

See tähendab, et transpordiamet ei ole kohustatud töid lepingulise piirmahuni tellima, vaid seda tehakse vastavalt reaalsele vajadusele. Seega selgub lõplik kulu tööde käigus.

Jaksi rääkis veel ERR-ile, et lisaks transpordiameti 72-tunnisele tasuta parklale on Koidula piiripunktis ka tasuline parkla. Kuid inimesed, kes parkimise eest tasuda ei soovi, on lisaks 72 tunni parklale jätnud oma autod ka läheduses tee äärde ja osalt ka metsa alla, mis on kas omavalitsuse või eraomanike maad, kellel samuti on õigus need sõidukid sealt teisaldada.