Peipsi ääres toimub traditsiooniline päästelaager lastele

Ida-Virumaal Peipsi ääres on nädala algusest alates Virumaa lapsed traditsioonilises päästelaagris omandanud ohutusest uusi teadmisi ja andnud viimast lihvi oma tarkustele. Nii mõnigi laagris osaleja unistab ka ise täiskasvanuks saades politseiniku või tuletõrjuja elukutsest.

Ligi sada Virumaa kooliealist noort õpivad Peipsi ääres toimuvas Remniku päästelaagris kõike seda, millega päästjad, politseinikud ja kiirabitöötajad igapäevaselt kokku puutuvad. Neljapäeval harjutasid vanemad laagrilised professionaalide juhendamisel tulekahjule reageerimist.

"See varustus mõnele võib tunduda raske, oleneb kui palju jõudu ja jaksu ja kõike seda. Mulle endale oli päris kerge see varustus ja kõik asjad," ütles Jõhvist pärit laagriline Mario Purgel.

Kui Mario on laagris juba vana kala siis 7-aastane Britta-Johanna osaleb päästelaagris esimest korda. Tüdruku sõnul on talle meelde jäänud õpetus hammaste eest hoolitsemisest, sest ka päästjad peavad olema terved ja tugevad. Laagri tipphetk on siiski veel ees.

"Õhtul tuleb disko!" ütles Britta-Johanna.

Laagris on võrdselt eesti- ja venekeelsetest peredest pärit lapsi. Laagri suureks plussiks nimetavad noored just uute kogemuste omandamist ja ka uute sõprade leidmist

"Kõige rohkem meeldib see, et siin on hästi palju aktiivsust, saad hästi palju sporti teha. Mulle hästi meeldivad veeteemalised asjad," ütles Purgel.

Päästelaagrisse ei saa tulla siiski igaüks.

"See on mõeldud Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa päästeala noorteringide lastele, kes saavad siia laagrisse kokku tulla, õppida veel juurde ohutusalaseid teadmisi. Läbi selle ka erinevate kodukeeltega lastel on siin võimalus omavahel lõimuda läbi päästealase tegevuse," lausus Ida päästekeskuse juht Janar Kärner.

Kui väikese Britta-Johanna eluvalikud on veel lahtised, siis Mario unistab politseiniku, kiirreageerija või kulturisti ametist. Kärneri sõnul on juba neid laagrist välja kasvanud noori, kes on asunud tööle vabatahtliku päästjana osaledes nii sündmustel kui ka öises valveteenistuses

"Me loodame, et need teadmised, mida noored siit saavad, kui on vaja, siis nad oskavad neid kasutada," ütles Kärner.

Päästelaagrit korraldatakse Virumaa lastele kuuendat aastat.