Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi

"Rain Laane teatas nõukogule oma plaanist astuda tagasi ja esitada selleks avaldus nõukogu järgmisel korralisel koosolekul 22. augustil. Nõukogu otsustas, et me selle tol päeval aktsepteerime," ütles Karmen Joller.

Joller lisas, et Laane jääb ametisse kuni 31. augustini, et tagada tervisekassa juhtimise üleandmine kohusetäitjale. Samuti on järgmisel koosolekul plaanis arutada tervisekassa strateegiat tulevikus.

"Ma tunnustan, et ta praeguses olukorras vastutuse võtab. See on ka oluline, et organisatsioon saaks jätkata oma tööd," sõnas Joller.

"Mul on väga kahju, et asutuse juht peab niimoodi lahkuma, aga ei ole midagi teha," lisas ta.

Ta märkis, et tervisekassa suvepäevad läksid maksma 84 000 eurot ja lisaks erisoodustusmaks. Jolleri sõnul oli tervisekassa suvepäevade teema siiski vaid sümptom laiemas rahakasutamise teemas.

Joller ise põhjust tagasiastumiseks ei näe. "Ma arvan, et ma olen enda ülesannete kõrgusel, sest ma olen sellele tähelepanu juhtinud," ütles ta.

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane kommenteeris: "Oleme tänaseks jõudnud punkti, kus tervisekassa töötajate ja töörahu taastamiseks võtan vastutuse, et saaksime keskenduda sisulistele tervishoiuprobleemidele – solidaarse tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkusele, tervishoiutöötajate nappusele ning peagi valmiva arengukava elluviimisele," sõnas Laane.

"Siiski on oluline rõhutada, et loodetavasti nii tervisekassa kui ka ülejäänud avalik sektor hoiab ka edaspidi oma inimesi ja me päriselt ühiskonnas väärtustame avaliku sektori töötajaid. Samas tuleb tunnetada, kust läheb habras tasakaalu piir inimeste hoidmise ja ühiskondliku õiglustunde vahel," täiendas Laane.

Sotsiaalminister Karmen Joller (RE) kutsus reedeks kokku tervisekassa nõukogu erakorralise koosoleku eesmärgiga saada tervisekassa juhtkonna selgitusi eksklusiivsete suvepäevade korraldamise teemal.

Nõukogu soovis tervisekassa juhatuselt saada ka detailse ülevaate tegevuskuludest, sh üürikulust.

Tervisekassa nõukogusse kuuluvad riigi huvide esindajatena sotsiaalminister Karmen Joller ja rahandusminister Jürgen Ligi, kindlustatute huvide esindajatena Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Ulvi Tammer-Jäätes ja Eesti Ametiühingute Keskliidu liige Elle Pütsepp ning tööandjate huvide esindajatena Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Hando Sutter ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige Andi Kasak.

Mitmed ajakirjandusväljaanded kirjeldasid teisipäeval tervisekassa Taagepera lossis asuvas Wagenkülli spaahotellis juuli lõpus toimunud suvepäevi. Ürituse jaoks oli broneeritud kogu kompleks. Õhtulehe andmetel võis suvepäevade maksumus ulatuda üle 100 000 euro.

Keskerakond nõuab suvepäevade tõttu sotsiaalminister Karmen Jolleri tagasiastumist.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal soovitas kolmapäeval tervisekassa juhtkonnal asutuse suvepäevade osas salatsemise ning avaliku raha kasutamisest vale mulje jätmise tõttu ametit vahetada.