Tervisekassa uueks juhiks saab Siiri Lahe

Tervisekassa juhatuse esimehe konkursi kuulutas nõukogu välja 24. oktoobril ja konkursil osales üle 30 kandidaadi.

Tervisekassa nõukogu esimehe, sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul osales konkursil mitu väga tugevat kandidaati ja nõukogul oli otsust teha keeruline. Siiri Lahe tugevused on mitmekesised kogemused tippjuhina rahvusvahelistes ettevõtetes, mis tegutsevad keerulistes ja mitmetahulistes valdkondades.

"Siiri Lahe on väga hinnatud tippjuht, kes oskab näha suurt pilti ja eristada olulist ebaolulisest. Tema senine kogemus toetab asumist tervisekassa juhi ametikohale ajal, mil ees on palju keerulisi otsuseid, et muuta Eesti raviraha juhtimine oluliselt tõhusamaks. Aga seda tuleb teha nii, et inimesed saaksid neile vajalikku ravi õigel ajal ja õiges kohas. Erapooletu pilk ja sõltumatus tervishoiuvaldkonna huvigruppidest on vajalike muudatuste elluviimisel kindlasti eeliseks," ütles Joller.

Siiri Lahe sõnul on tervisekassa juhil vastutus mitte ainult organisatsiooni vaid kogu ühiskonna ees.

"Tervisekassa missioon on tagada, et raviraha kasutamine toetaks inimeste tervist targalt ja jätkusuutlikult," ütles Lahe ja lubas jätkata tervisekassa valitud kursil.

"Tervisekassa põhiväärtused on kirg, avatus, selge siht, vabadus ja vastutus ning need on ka mulle igati loomuomased," ütles Lahe. "Et jagada raviraha targalt, on organisatsioonis vaja tõhusust ja efektiivsust, aga samal ajal ka inimkesksust, hoolivust ja tundlikku ühiskondlikku närvi. Tervisekassal on tugev ja professionaalne meeskond, kellega koos asun seda tasakaalu hoidma ja edasi arendama."

Siiri Lahe on viimase 20 aasta jooksul juhtinud suuri ja kompleksseid rahvusvahelisi ettevõtteid, kus edukas tulemus eeldab tasakaalu inimeste, rahaliste ressursside ja keerukate protsesside vahel. Möödunud aasta lõpuni oli ta 12 aastat üks kahest tegevjuhist tööstusettevõttes Estonian Cell.

Varem on ta olnud Tallinna Vee juhatuse liige ja finantsdirektor, Eesti Raudtee nõukogu liige. Hetkel on ta Elektrilevi nõukogu juht.

"Suure ühiskondliku mõjuga infrastruktuuriettevõtete toimimise loogikas on teatud sarnasusi Tervisekassaga: piiratud tulude olukorras tuleb langetada keerukaid ja tasakaalustatud otsuseid, et kindlustada Eesti inimestele eluliselt vajalike teenuste olemasolu täna ja tulevikus, tagades efektiivse kulustruktuuri ja langetades õigeid investeerimisotsuseid," selgitas Lahe kogemuse kommentaariks.

Tervisekassa juhi töötasu on 10 000 eurot.

Tervisekassa eelmine juht Rain Laane otsustas suvel ametist tagasi astuda, kui selgus, et muidu rahahäda kurtev tervisekassa pidas ise suurejoonelisi suvepäevi Taagepera lossis asuvas Wagenkülli spaahotellis. Ürituse jaoks oli broneeritud kogu kompleks. Suvepäevade maksumus oli 84 000 eurot, mida asutus ajakirjanduse eest mõnda aega varjata üritas.

SIIRI LAHE

Sündinud 25.12.1970.

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, ökonomisti diplom (1993) ja haldusjuhtimise magister (1997)

Töökogemus:

Alates mai 2025 Elektrilevi nõukogu esimees;

2012–2024 Estonian Cell juhatuse liige, üks kahest tegevjuhist, alates 2025 nõukogu liige;

Alates 2012 Vao Agro, Diner ja Karu Agro (ühtse juhtimisega farmid, emaettevõte Emacs Agro GmbH) juhatuse liige;

2007–2012 Tallinna Vesi juhatuse liige, finantsdirektor.