Venemaa eelarve puudujääk jõudis juulis 61,4 miljardi dollarini

Venemaa rubla.
Venemaa rubla. Autor/allikas: ERR/ Hege-Lee Paiste
Venemaa rahandusministeerium teatas neljapäeval, et riigieelarve puudujääk jõudis juulis 4,9 triljoni rublani (61,4 miljardit dollarit). Märtsis oli puudujääk 2,58 triljonit rubla (34 miljardit dollarit).

Valitsuse algne planeeritud defitsiit pidi 2025. aasta lõpuks jääma 3,8 triljoni rubla (47,6 miljardi dollari) juurde, kuid juuli näitajate andmetel on ületanud valitsuse eesmärki juba enam kui 30 protsenti. Suure hüppe põhjuseks võib olla nafta keskmise hinna langus.

Rahandusministeeriumi sõnul on kulutused graafikus, kirjutab the Kyiv Independent.

Juulis olid riigi tulud kokku 2,7 triljonit rubla (33,8 miljardit dollarit), samas kui kulud tõusid 3,9 triljoni rublani (48,9 miljardit dollarit). Juunis olid kulud 3,2 triljonit rubla (40,1 miljardit dollarit).

Juuli lõpuks oli 42,3 triljoni rubla suurusest aastaeelarvest ära kulutatud 25,2 triljonit rubla.

Hiljuti tõstis Kreml ka kaitsekulutusi kõrgeimale tasemele Külma sõja järgsest ajast.

Venemaa opositsioonipoliitik ja endine valitsuse nõunik Vladimir Milov avaldas the Kyiv Independentile, et selle aasta föderaaleelarve muudetud versioon eeldas suurt puudujääki hinnanguga, et nafta hind jääb 70 dollari juurde barreli kohta.

Kui veebruaris oli Brenti toornafta hind umbes 80 dollarit barreli kohta, siis 8. augusti seisuga langes see 66,40 dollarini barreli kohta. Venemaa müüb oma naftat Brenti hinnast odavamalt, peamiselt Indiasse ja Hiinasse.

USA president Donald Trump on öelnud, et naftatulude langus võib sundida Venemaa presidenti Vladimir Putinit sõda lõpetama.

Toimetaja: Liisa Matsar

Allikas: Bloomberg/WSJ, the Kyiv Independent

