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USA finantshiiglane: nafta hind võib aasta lõpuks langeda 60 dollarini

Välismaa
Naftatanker
Naftatanker Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Finantsfirma Citigroup analüütikud eeldavad, et USA ja Iraani relvarahu püsib ning leiavad seetõttu, et rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind langeb aasta lõpuks 60 dollarini barreli kohta.

Citigroup leiab, et kumbki pool ei soovi konflikti eskaleerumist ning vaatamata ajutisele pingete ägenemisele suudavad mõlemad pooled järgida juuni keskel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit.

"Eeldame, et memorandum jääb kehtima, mitte seetõttu, et poolte vahel oleks tekkinud järsku usaldus, vaid seetõttu, et mõlema poole jaoks pole selle rikkumine soodne," kirjutasid analüütikud. 

Seetõttu prognoosib pank, et Brenti toornafta hind on aasta lõpuks 60–65 dollarit barreli kohta. Teine USA finantshiiglane Goldman Sachs on oma prognoosides küll veidi ettevaatlikum, kuid märgib samuti, et Pärsia lahe naftatarned on kiiresti taastunud, vahendas Financial Times

Hormuzi väina kaudu liigub praegu umbes 7 miljonit barrelit naftat päevas, samas kui enne konflikti oli see ligi 15 miljonit barrelit päevas. Citigroupi hinnangul võib tegelik maht olla aga suurem, sest osa laevu lülitab turvakaalutlustel oma jälgimisseadmed välja.

Pärast USA ja Iraani kokkuleppe sõlmimist on Brenti toornafta hind langenud alla 80 dollari barreli kohta ning reede pärastlõunal oli nafta hind ligikaudu 72 dollarit barreli kohta. Iraani sõja ajal kerkis nafta hind aga järsult ning aprilli lõpus ületas see 126 dollari piiri, mis oli kõrgeim tase alates 2022. aastast.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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