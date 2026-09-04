Hiina naftatarbimine langes teises kvartalis üheksa protsenti

Hormuzi väina kriisist tingitud tarnehäired ja toornafta hinnatõus kiirendasid Hiinas elektrisõidukite kasutuselevõttu ning riigis vähenes naftatarbimine teises kvartalis aastases võrdluses üheksa protsenti.

Naftatarbimise langus aitas Hiinal vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ühe protsendi võrra. Tegemist oli esimese kvartaliga, mil Hiina heitkoguste vähenemise peamiseks põhjuseks oli just naftatarbimise langus.

Elektrisõidukid vähendasid 2026. aasta esimesel poolel hinnanguliselt naftatarbimist 36 miljoni tonni võrra, millest 19 miljonit tonni langes teise kvartalisse. Naftat kasutati vähem ka ehitus- ja kaevandussektoris, kuna elektriseadmed asendasid diiselmootoriga masinaid.

Naftahinnad hakkasid maailmaturul tõusma pärast seda, kui Iraani sõda hakkas häirima laevaliiklust Hormuzi väinas. Hiina vähendas seejärel nafta importi ja hakkas kasutama rohkem oma varusid. Samal ajal võeti riigis üha rohkem kasutusele elektrisõidukeid, mis võimaldas Hiinal vähendada oma sõltuvust kallist toornaftast veelgi, vahendas Oilprice.com.

Hiina naftatarbimise langus mõjutab ka maailmaturgu, kuna Hiina on endiselt maailma suurim toornafta importija. Hoolimata Hormuzi väina kriisist püsib nafta hind endiselt alla 100 dollari barreli kohta, reede hommikul oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind umbes 95 dollarit barreli kohta.