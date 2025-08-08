Laane: otsuse tagasi astuda tegin ma mõni päev tagasi

"Selle otsuse ma võtsin vastu mõni päev tagasi ja ma arvan, et kohane on rääkida sellest kõigepealt nõukoguga, mitte esmalt meediaga," ütles Laane ERR-ile.

"Täna nõukogus me ka tõdesime seda, et nõukogul ei olnud juhatusele finantsnäitajate poolest etteheiteid. Me rääkisime moraalsest palgest ja me rääkisime rahva õiglustundest. Ja selle koha pealt on minu ainukene võimalik käitumine, et ma võtan personaalse vastutuse, et kogu organisatsioon saaks edasi minna ja me saaksime keskenduda oma põhitööle," lausus Laane.

Laane märkis, et kuigi avalikkuses oli ootus tema tagasiastumiseks, siis ohvrina ta end ei tunne.

Laane rõhutas, et tervisekassa on kolme aasta tegevuskuludelt kokku hoidnud üle kolme miljoni euro. "Tervisekassa kogukulud, viimase nelja aasta kulude ja tulude vahe on 328 miljonit. See on see raha, mis täna on meie pangakonto peal alles ja see on see, kuidas me oleme juhtinud tervisekassat rahalise poole pealt."

Laane sõnul tuleks aga siiski ühiskonnas rääkida laiemast probleemist, mis puudutab seda, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud ning seda, kuidas inimesi motiveerida. "Ma isiklikult usun seda, et kui on motiveeritud inimesed, siis nad panustavad rohkem, töö tulemus on parem ja see lisaväärtus on suurem. Ja kokkuvõttes me saame meie puhul parema tervishoiu," rääkis Laane.

"Kui keegi võtab initsiatiivi, säästab, siis avalik sektor peaks ka kuidagi paika panema selged reeglid. Mismoodi see siis käib, et kuidas tekitada avalikus sektoris inimestel motivatsiooni säästa, peale selle, et see on nende sisemuses olemas. Aga kuidas seda selgelt formuleerida? Erasektoris on see pool väga selge. Ja kui me nüüd selle kaasuse valguses ka selle poole ühiskondlikult läbi arutame, siis ma arvan, et see kõik oli seda väärt," lausus Laane.

Laane tõdes, et avaliku sektori ja erasektori vahel on vahe, aga ta ei olnud kindel, kas see vahe peab nii suur olema. "Kui meil on ootused on väga suured avaliku sektori inimeste töö osas, aga me ei suuda neid motiveerida, siis võib-olla on natuke ekslik oodata, et sealt tuleb ülihea sooritus," sõnas Laane.

Rääkides terviseameti poolsest segasest ja vältivast kommunikatsioonist suvepäevade küsimusest, ütles ta, et ametil ei olnud kohe kõiki andmeid olemas ning vastamine võttis rohkem aega kui ajakirjandusel kannatust oli.

"Teine asi on see, et kõik need asjad hakkasid oma elu elama ja siis see tuli kõik laviinina peale. Ma saan aru, et ajakirjanduses on terav konkurents, kõik tahavad olla esimesed, kõik tahavad kohe loo kirjutada ja siis, kui kiiresti vastust ei saa, siis kirjutatakse ise lugu ja siis esitatakse veel hästi palju lisaküsimusi ja nii ta läheb," lausus Laane.

Laane rääkis kolmapäeval ERR-ile antud intervjuus, et suvepäevade skandaali taga võivad olla ka teatud poliitilised niiditõmbajad.

"Valimised on tulemas ja selles mõttes on ju näha... Ma tegelikult tahan Karmen Jollerit kaitsta. Karmen Jollerit täna süüdistada selles, et miks ta ei teadnud, miks ta ei takistanud, miks ta ei teinud - see on vale. See on see poliitiline pool. Aga ma loodan, et minu personaalne vastutuse võtmine on piisav ja meie täna välja antavad numbrid on piisavad, et me saame edaspidi keskenduda Eesti inimeste tervise korraldamisele ja et me saame siia joone alla tõmmata," kommenteeris ta seda reedel.

Laane sõnul lahkumiskompensatsiooni ta ei saa, ent talle makstakse välja kasutamata jäänud puhkus.

Mitmed ajakirjandusväljaanded kirjeldasid teisipäeval tervisekassa Taagepera lossis asuvas Wagenkülli spaahotellis juuli lõpus toimunud suvepäevi. Ürituse jaoks oli broneeritud kogu kompleks. Õhtulehe andmetel võis suvepäevade maksumus ulatuda üle 100 000 euro.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal soovitas kolmapäeval tervisekassa juhtkonnal asutuse suvepäevade osas salatsemise ning avaliku raha kasutamisest vale mulje jätmise tõttu ametit vahetada.

Sotsiaalminister Karmen Joller (RE) kutsus sel nädalal reedeks kokku tervisekassa nõukogu erakorralise koosoleku eesmärgiga saada tervisekassa juhtkonna selgitusi eksklusiivsete suvepäevade korraldamise teemal.