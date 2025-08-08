X!

Laane: otsuse tagasi astuda tegin ma mõni päev tagasi

Eesti
Rein Laane
Rein Laane Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tagasiastumisest teatanud tervisekassa juht Rain Laane ütles, et tegi otsuse tagasi astumiseks juba mõni päev tagasi. Laane sõnul ei peaks avalikku sektorit ja erasektorit nii suurelt teineteisest eristama.

"Selle otsuse ma võtsin vastu mõni päev tagasi ja ma arvan, et kohane on rääkida sellest kõigepealt nõukoguga, mitte esmalt meediaga," ütles Laane ERR-ile.

"Täna nõukogus me ka tõdesime seda, et nõukogul ei olnud juhatusele finantsnäitajate poolest etteheiteid. Me rääkisime moraalsest palgest ja me rääkisime rahva õiglustundest. Ja selle koha pealt on minu ainukene võimalik käitumine, et ma võtan personaalse vastutuse, et kogu organisatsioon saaks edasi minna ja me saaksime keskenduda oma põhitööle," lausus Laane.

Laane märkis, et kuigi avalikkuses oli ootus tema tagasiastumiseks, siis ohvrina ta end ei tunne.

Laane rõhutas, et tervisekassa on kolme aasta tegevuskuludelt kokku hoidnud üle kolme miljoni euro. "Tervisekassa kogukulud, viimase nelja aasta kulude ja tulude vahe on 328 miljonit. See on see raha, mis täna on meie pangakonto peal alles ja see on see, kuidas me oleme juhtinud tervisekassat rahalise poole pealt."

Laane sõnul tuleks aga siiski ühiskonnas rääkida laiemast probleemist, mis puudutab seda, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud ning seda, kuidas inimesi motiveerida. "Ma isiklikult usun seda, et kui on motiveeritud inimesed, siis nad panustavad rohkem, töö tulemus on parem ja see lisaväärtus on suurem. Ja kokkuvõttes me saame meie puhul parema tervishoiu," rääkis Laane.

"Kui keegi võtab initsiatiivi, säästab, siis avalik sektor peaks ka kuidagi paika panema selged reeglid. Mismoodi see siis käib, et kuidas tekitada avalikus sektoris inimestel motivatsiooni säästa, peale selle, et see on nende sisemuses olemas. Aga kuidas seda selgelt formuleerida? Erasektoris on see pool väga selge. Ja kui me nüüd selle kaasuse valguses ka selle poole ühiskondlikult läbi arutame, siis ma arvan, et see kõik oli seda väärt," lausus Laane.

Laane tõdes, et avaliku sektori ja erasektori vahel on vahe, aga ta ei olnud kindel, kas see vahe peab nii suur olema. "Kui meil on ootused on väga suured avaliku sektori inimeste töö osas, aga me ei suuda neid motiveerida, siis võib-olla on natuke ekslik oodata, et sealt tuleb ülihea sooritus," sõnas Laane.

Rääkides terviseameti poolsest segasest ja vältivast kommunikatsioonist suvepäevade küsimusest, ütles ta, et ametil ei olnud kohe kõiki andmeid olemas ning vastamine võttis rohkem aega kui ajakirjandusel kannatust oli.

"Teine asi on see, et kõik need asjad hakkasid oma elu elama ja siis see tuli kõik laviinina peale. Ma saan aru, et ajakirjanduses on terav konkurents, kõik tahavad olla esimesed, kõik tahavad kohe loo kirjutada ja siis, kui kiiresti vastust ei saa, siis kirjutatakse ise lugu ja siis esitatakse veel hästi palju lisaküsimusi ja nii ta läheb," lausus Laane.

Laane rääkis kolmapäeval ERR-ile antud intervjuus, et suvepäevade skandaali taga võivad olla ka teatud poliitilised niiditõmbajad.

"Valimised on tulemas ja selles mõttes on ju näha... Ma tegelikult tahan Karmen Jollerit kaitsta. Karmen Jollerit täna süüdistada selles, et miks ta ei teadnud, miks ta ei takistanud, miks ta ei teinud - see on vale. See on see poliitiline pool. Aga ma loodan, et minu personaalne vastutuse võtmine on piisav ja meie täna välja antavad numbrid on piisavad, et me saame edaspidi keskenduda Eesti inimeste tervise korraldamisele ja et me saame siia joone alla tõmmata," kommenteeris ta seda reedel.

Laane sõnul lahkumiskompensatsiooni ta ei saa, ent talle makstakse välja kasutamata jäänud puhkus.

Mitmed ajakirjandusväljaanded kirjeldasid teisipäeval tervisekassa Taagepera lossis asuvas Wagenkülli spaahotellis juuli lõpus toimunud suvepäevi. Ürituse jaoks oli broneeritud kogu kompleks. Õhtulehe andmetel võis suvepäevade maksumus ulatuda üle 100 000 euro.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal soovitas kolmapäeval tervisekassa juhtkonnal asutuse suvepäevade osas salatsemise ning avaliku raha kasutamisest vale mulje jätmise tõttu ametit vahetada.

Sotsiaalminister Karmen Joller (RE) kutsus sel nädalal reedeks kokku tervisekassa nõukogu erakorralise koosoleku eesmärgiga saada tervisekassa juhtkonna selgitusi eksklusiivsete suvepäevade korraldamise teemal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:57

U-16 noormeeste koondis alustas A-divisjoni EM-finaalturniiri kaotusega

15:57

Maailma toidukaupade hinnad kasvasid kahe aasta kõrgeimale tasemele

15:55

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

15:35

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

15:35

Laane: otsuse tagasi astuda tegin ma mõni päev tagasi

15:33

Tulumaksutõusu ärajätmine võtaks riigieelarvest kuni 290 miljonit eurot

15:32

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

15:32

Aimar Ventsel: Venemaa riiklik informatsiooniväli töötab liigagi hästi

15:30

Raadiouudised (08.08.2025 15:00:00)

15:25

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane astub ametist tagasi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:02

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris Uuendatud

07.08

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist Uuendatud

07.08

Läänemets: tulumaksutõusu ärajätmine oleks suur sigadus

07.08

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

11:40

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

07.08

Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

06:49

USA tõstis Maduro eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini

07.08

Ekspert: Hiina ei saa lubada Venemaal sõda lõpetada

07.08

Tallink: Soome meremehi võib oodata koondamislaine

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

ilmateade

loe: sport

15:57

U-16 noormeeste koondis alustas A-divisjoni EM-finaalturniiri kaotusega

15:23

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

15:01

Paide laenas pooleks aastaks Kalevi äärepoolkaitsja

14:32

Traditsiooniline jooks ümber Ülemiste järve pakub unikaalse jooksukogemuse

loe: kultuur

15:32

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

10:11

Suri luuletaja Virve Osila

loe: eeter

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:11

Maailmakuulsad breikarid treenivad Eestis noori lootustandvaid tantsijaid

11:36

Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

07.08

Dirigent Riivo Jõgi: muusika juurde jõudsin õnnetu juhuse ja saatuse tahtel

Raadiouudised

12:30

Kastre vallas üritavad erakonnad valimisliidu võimu lõhkuda

12:25

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

10:20

Kantsler: tõenäoliselt muutub kliimaeesmärkide täitmine paindlikumaks

10:00

Kirbla kiriku uurimine tõi uut teavet selle ajalooliste kihistuste kohta

10:00

Trump: Putin ei pea Zelenskiga kohtuma

09:55

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (08.08.2025 09:00:00)

07.08

Päevakaja (07.08.2025 18:00:00)

07.08

Tallinna-Tartu maanteel on olnud neli aastat loomtuvastussüsteem

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo