FT: suured naftafirmad suunavad pilgu roheenergialt taas fossiilkütustele

Suured naftaettevõtted eeldavad, et maailm jääb veel aastakümneteks fossiilkütusteks sõltuvaks ja keskenduvad selle tõttu uute nafta- ja gaasivarude kindlustamisele, kirjutab Financial Times.

Naftahiidude BP, Chevron, ExxonMobil, Shell ja TotalEnergies juhid rääkisid kvartali majandustulemusi tutvustades, kuidas nad on pärast aastaid taastuvenergiale keskendumist nihutanud rõhuasetuse taas uute nafta- ja gaasivarude kindlustamisele.

Ootus kiireks energiaüleminekuks on viimastel aastatel vaibunud, kuna kõrge inflatsioon ja intressimäärad tõstsid kulusid ja aeglustasid taastuvenergia arengut.

Geopoliitiline ebastabiilsus on pannud valitsused seadma energiajulgeoleku dekarboniseerimisest ettepoole. USA president Donald Trump on andnud nafta- ja gaasitootjatele korralduse puurida (ing k. loosung "drill, baby, drill!").

Analüüsifirma Wood Mackenzie hinnangul võib aeglasem üleminek tähendada, et maailm vajab alates 2030. aastate keskpaigast igal aastal umbes viis protsenti rohkem naftat, kui varasemates prognoosides eeldati. Firma prognoosib, et aastaks 2050 tuleb selle puudujäägi katteks leida üle 100 miljardi lisabarreli naftat ja gaasi.

Ootus suurema nõudluse järele tõstatab mure, et aastatepikkune alainvesteerimine on pärssinud valmiduse seda teenindada.

Wood Mackenzie Ameerika uuringute juht Jessica Ciosek ütles, et nafta ja gaasi järele on "tohutu vajadus".

"On väga suur pakkumislünk, mida ühinemised ja omandamised pikas perspektiivis lahendada ei suuda," sõnas ta.

Ciosek märkis, et tööstus püüab nüüd kaotatut tasa teha, kuna aastakümne alguses jäeti geoloogilised uuringud tahaplaanile ning keskenduti hoopis kulude kärpimisele ja valmistumisele kiireks üleminekuks puhtale energiale.

Energiakonsultatsioonifirma Rystadi andmetel avastati möödunud aastal kokku viis miljardit barrelit naftat, mis moodustab vaid umbes 19 protsenti maailma aastasest naftatootmisest.

Kõige silmatorkavama suunamuutuse on teinud BP, mis on alates 2021. aastast kulutanud 15 miljardit dollarit puhta energia strateegia elluviimiseks — strateegia, mis võõrandas mitmed investorid.

Firma teatas veebruaris, olles sattunud surve alla kasumlikkust tõsta ja varusid taastada, et kavatseb märkimisväärselt suurendada investeeringuid nafta- ja gaasitootmisse.

Ettevõte plaanib nüüd järgmise kolme aasta jooksul avada 40 uurimisauku ning tegi hiljuti Brasiilia rannikul oma suurima avastuse viimase 25 aasta jooksul. BP tegevjuht Murray Auchincloss nimetas hiljutist kümmet avastust ajalooliseks seeriaks.

Ka Chevron on muutmas oma suunda. Ettevõte on aastaid keskendunud kulude kärpimisele ja investeeringutele kildagaasi, jättes kõrvale riskantsemad süvaveeprojektid. See tõi kaasa olukorra, kus ettevõtte naftavarud kahanesid eelmisel aastal 9,8 miljardi barrelini, mis on madalaim tase rohkem kui kümne aasta jooksul.

Tegevjuht Mike Wirth ütles analüütikutele käesoleva kuu kvartalikõnes, et ta pole rahul viimaste aastate uurimistöö tulemustega. Mais märkis ta, et ettevõte on alates 2024. aastast suurendanud uuritavaid alasid 44 500 ruutkilomeetri võrra.

ExxonMobil laiendab oma tegevust pärast seda, kui viimase kümnendi jooksul keskendus ettevõte peamiselt Guyanale, kust on leitud ligi 11 miljardit barrelit. Sel nädalal sõlmis ettevõte lepingu nelja Liibüa avamereploki uurimiseks ning valmistub pärast kahe aastakümne pikkust pausi jätkama uurimistegevust Trinidadis ja Tobagos.

Selgitades analüütikutele sel kuul tehtud samme, ütles Exxoni tegevjuht Darren Woods, et uurimine on "jooksulint, millel peame püsima".

Samamoodi on TotalEnergies ja Shell rõhutanud oma pühendumust uute reservide leidmisele.

TotalEnergies'i tegevjuht Patrick Pouyanne ütles, et Prantsuse energiahiiglane on "uurimisportfelli täiendanud", võites uusi lube USA-s, Malaisias, Indoneesias ja Alžeerias.

Shelli tegevjuht Wael Sawan lubas järgmise kuue kuni 12 kuu jooksul "mõningaid põnevaid puurimiskohti", rõhutades selliste oluliste alade tähtsust nagu Mehhiko laht, Malaisia ja Omaan.

"Tööstuses valitseb nüüd laialdane arvamus, et kuigi energiaüleminek toimub, ei ole see kaugeltki nii kiire, kui me algselt arvasime," ütles Rystadi analüütik Palzor Shenga. "Isegi aastaks 2050 moodustavad nafta ja gaas endiselt umbes poole energiaportfellist. Täita on märkimisväärne lünk," lisas ta.

Vaatamata uuele rõhuasetusele jääb uurimistegevuse rahastamine endiselt oluliselt madalamaks kui 2010.–2015. aastate buumiaegadel. Samas väidavad BP ja Chevron, et uued tehnoloogiad võimaldavad neil uurimistöid intensiivistada ilma eelarvet samas ulatuses suurendamata.