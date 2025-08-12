Tallinna tasulist parkimist hakkab Ühisteenuste asemel korraldama Europark

Tallinn kuulutas veebruaris välja rahvusvahelise hanke, et leida parkimistasu maksmise korraldaja, kontrollija ja viivistasu määraja. Osalenud kolme ettevõtte hulgast valiti võitjaks Europark Estonia, kes võtab seniselt teenusepakkujalt AS-ilt Ühisteenused parkimiskorralduse üle alates 2. septembrist.

Augusti lõpuks peaks valmima uus iseteenindusportaal, kust Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal elavad inimesed saavad taotleda maksusoodustusega parkimislube, aga lisaks on seal võimalik tutvuda parkimistrahvide otsustega või esitada vaideid.

Europargiga koostöös plaanib Tallinn parkimise kulutõhusamaks muuta ning lisanduma peaks ka kaardimaksevõimalus suurema kasutusega parkimisautomaatides.

Europargi tegevjuht Karol Kovanen ütles, et kui varem oli operaatori teenustasu 16 protsenti parkimiskäibest, siis nüüd langeb see kuuele protsendile. Hinnanguliselt peaks see andma linnale aastas pool miljonit eurot kokkuhoidu.

Alates 1. septembrist muutuvad ka CO2-heitevabade sõidukite, sealhulgas elektriautode parkimistingimused. Tallinna kesklinna parkimistsoonis saavad edaspidi tasuta parkida ainult sõidukid, mille omanik või vastutav kasutaja on registreeritud Tallinna elanikuks.