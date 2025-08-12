Tervisekassa juht Rain Laane lahkumishüvitist ei saa

Tervisekassa juhi ametist peatselt lahkuv Rain Laane leping lahkumishüvitist ette ei näe ning ettepanekut selle maksmiseks ei plaani teha ka sotsiaalminister Karmen Joller, kinnitas sotsiaalministeerium.

Möödunud reedel teatas Laane, et on otsustanud ametist tagasi astuda ja esitab lahkumisavalduse tervisekassa nõukogule 22. augustil, mil toimub korraline koosolek.

Kui veel eelmisel nädalal ei osanud tervisekassa nõukogu esimees, sotsiaalminister Karmen Joller öelda, kas Laanele on ette nähtud ka lahkumishüvitis, siis teisipäeval kinnitati sotsiaalministeeriumist ERR-ile, et Joller ei plaani teha nõukogule ettepanekut Laanele hüvitist maksta.

"Tervisekassa juhatuse esimehe leping ei näe ette lahkumishüvitist, kui lahkutakse omal soovil," lisas sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Neeme Raidvere.

Laane lahkumisotsus tuli pärast avalikkuse teravat tähelepanu keerulises rahalises seisus oleva tervisekassa suvepäevadele Wagenkülli spaahotellis, mis läksid maksma 84 000 eurot, lisaks erisoodustusmaks.

Laane jääb ametisse kuni 31. augustini, et tagada tervisekassa juhtimise üleandmine kohusetäitjale.