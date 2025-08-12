X!

Tervisekassa juht Rain Laane lahkumishüvitist ei saa

Eesti
Intevjuu Rain Laanega
Intevjuu Rain Laanega Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tervisekassa juhi ametist peatselt lahkuv Rain Laane leping lahkumishüvitist ette ei näe ning ettepanekut selle maksmiseks ei plaani teha ka sotsiaalminister Karmen Joller, kinnitas sotsiaalministeerium.

Möödunud reedel teatas Laane, et on otsustanud ametist tagasi astuda ja esitab lahkumisavalduse tervisekassa nõukogule 22. augustil, mil toimub korraline koosolek.

Kui veel eelmisel nädalal ei osanud tervisekassa nõukogu esimees, sotsiaalminister Karmen Joller öelda, kas Laanele on ette nähtud ka lahkumishüvitis, siis teisipäeval kinnitati sotsiaalministeeriumist ERR-ile, et Joller ei plaani teha nõukogule ettepanekut Laanele hüvitist maksta.

"Tervisekassa juhatuse esimehe leping ei näe ette lahkumishüvitist, kui lahkutakse omal soovil," lisas sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Neeme Raidvere.

Laane lahkumisotsus tuli pärast avalikkuse teravat tähelepanu keerulises rahalises seisus oleva tervisekassa suvepäevadele Wagenkülli spaahotellis, mis läksid maksma 84 000 eurot, lisaks erisoodustusmaks.

Laane jääb ametisse kuni 31. augustini, et tagada tervisekassa juhtimise üleandmine kohusetäitjale.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:31

Eesti-Läti liiga resultatiivseim eestlane jätkab karjääri Viimsis

13:20

Ukraina kaitsefirma testis Milremi robotplatvormile paigutatud granaadiheitjat

13:14

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Aino Pervikust

13:10

Pärnu tahaks kehtestada suvituskorteritele kinnisvaramaksu Uuendatud

13:09

Liisi Toom: hoopis loomatööstuse mõju on laastav

13:05

Eesti allveeorienteerujad võitsid kodusel EM-il ühe päevaga kolm kulda

12:54

Liiga paks välivorm vähendab maastikupõlengu ajal päästjate töövõimet

12:50

Tervisekassa juht Rain Laane lahkumishüvitist ei saa

12:33

Nurme farmi sead lähevad ikkagi hukkamisele Uuendatud

12:30

Suri kirjanik Aino Pervik

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

11.08

Trump avaldas nördimust Zelenski keeldumisest maid vahetada

11.08

Sõja 1265. päev: Ukraina ründas droonidega Arzamassi sõjatehast Uuendatud

09:50

Ukraina droonirünnak tabas sünteetilise safiiri tehast Stavropolis Uuendatud

13:10

Pärnu tahaks kehtestada suvituskorteritele kinnisvaramaksu Uuendatud

12:33

Nurme farmi sead lähevad ikkagi hukkamisele Uuendatud

11.08

Toimetulekutoetust saavad peamiselt töötud, lastega pered ja üksikvanemad

12:30

Suri kirjanik Aino Pervik

11.08

Eesti maanteepiiripunktidesse paigaldati voldikväravad ja teetõkked

11.08

Nädalavahetusel suri Läti teedel viis inimest

ilmateade

loe: sport

13:31

Eesti-Läti liiga resultatiivseim eestlane jätkab karjääri Viimsis

13:05

Eesti allveeorienteerujad võitsid kodusel EM-il ühe päevaga kolm kulda

12:12

2029. aasta korvpalli EM-i korraldaja märgis jõudis spordimuuseumisse

11:45

Nõmme päästis esiliiga liidrite heitluses viigi lisaminutite väravaga

loe: kultuur

13:14

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Aino Pervikust

12:30

Suri kirjanik Aino Pervik

11:47

Loomingu Raamatukogus ilmusid Nikolai Pirogovi memuaarid

11:29

Kairi Look: meie omailm on Eestis väga sarnane

loe: eeter

12:25

Perseiidide vaatluseks on parim aeg öö vastu kolmapäeva

12:04

Verekeskuse juht: doonorite loovutatud verest teeme erinevaid veretooteid

10:21

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

Raadiouudised

12:25

Lätis algas kohtuprotsess riigi ajaloo suurimas rahapesujuhtumis

12:25

Tartu vallavolikogu valimistel rõhuvad põhilised jõud vastandumisele

12:20

Raadiouudised (12.08.2025 12:00:00)

10:30

Metsatöösturid ja riik tõlgendavad Euroopa Kohtu seisukohta pesitsusrahu ja raietööde peatamise kohta risti vastupidi

09:20

Raadiouudised (12.08.2025 09:00:00)

11.08

Päevakaja (11.08.2025 18:00:00)

11.08

Musta Kasti uus lavastus põhineb tõestisündinud lugudel

11.08

Tallinn tahab vähekindlustatutele saada kortermajade renoveerimiseks toetust

11.08

Maismaapiirile paigaldati tõkked kiireks piiri sulgemiseks

11.08

Pakosta meelest tuleks tõsta toimetulekutoetust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo