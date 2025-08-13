Põlvamaal on sigade Aafrika katku kahtlus ligi 6700 seaga farmis

Sigade Aafrika katkuga (SAK) nakatumist kahtlustatakse Kanepi vallas, Kuula sigalas. Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektor Raimo Heinam ja Atria Farmid OÜ juhatuse liige Meelis Laande paluvad kõigilt ettevõtte osas mõistmist ja ametnikele töörahu olukorra lahendamisel.

"Kahjuks oleme taas silmitsi sellel aastal Eestis laastavalt leviva sigade Aafrika katku juhtumiga. Seekord on taudiga tabandunud meie Kuula nuumikute farmi sead. Teades, et tegemist on tõsise haigusega, mis võib tekitada suurt kahju kogu Eesti seakasvatussektorile, siis saab olla meie ainus eesmärk panna piir taudi levikule koostöös PTA spetsialistidega. Saame kõik tõdeda, et juba üle kuu kestnud taudi levikule ja farmitöötajate pingutustele vaatamata suudab ohtlik viirus jätkuvalt farmidesse levida. Palume kõigil antud olukorda tõsiselt suhtuda ja vältida liikumisi farmide piirkondades," selgitas Atria Farmid OÜ juhatuse liige Meelis Laande.

Laboriuuringu tulemused viitavad sigade Aafrika katku viiruse olemasolule farmis. Uuringu tulemused laekusid kolmapäeval, 13. augustil.

"Proovid võeti haiguskahtlaste loomade tõttu. Meile teadaolevalt on farmis ka surnud sigu," selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.

Edasi teostatakse farmi ja loomade ülevaatus ning sellest lähtuvalt teeb amet edasised otsused.

"Kümne kilomeetrisesse piirangutsooni farmi ümbrusesse ei jää ühtegi teist seafarmi. Võimalikud ettevõttest pärinevate sigade liikumised ja kontaktsed ettevõtted on välja selgitamisel ja vajadusel seatakse asjakohased piirangud nii loomadele kui ka nakatunud või nakkuskahtlastelt loomadelt pärinevatele saadustele," kinnitas Saavo.

Amet juhib tähelepanu asjaolule, et taudipunkti kinnitamisel tohivad territooriumile siseneda ainult PTA poolt lubatud isikud. Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske Eesti seakasvatusele.