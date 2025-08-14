Tallinna halduskohus tühistas esialgse õiguskaitse karujahi vaidluses

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk kinnitas, et esialgse õiguskaitse tühistamine tähendab, et nüüd võib karujaht pihta hakata.

"Karudel läheb meil väga hästi, neid on rohkem kui kunagi varem ning Eestis elab Keskkonnaagentuuri hinnangul vähemalt tuhatkond karu. Hoolimata senisest ennetustegevusest on jätkunud karude poolt nii mesitarude rüüstamine kui silopallide lõhkumine. Üha sagedamini satuvad karud ka asulatesse. Seetõttu on vajalik mõõdukas ja suunatud jahipidamine, et vältida olulist kahju ning ennetada inimeste ja karude vahelist otsest konflikti," selgitas Kukk.

Suurkiskjate kava kohaselt tuleb Eestis tagada vähemalt 70 poegadega karupesakonda. Keskkonnaagentuuri 2024. aasta sügisese seire põhjal hinnati pesakondade arvuks vähemalt 112.

Halduskohtu määruse saab vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus.