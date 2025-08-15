X!

Töötukassa hinnangul töötus tasapisi väheneb

Foto: Priit Mürk/ERR
Statistikaameti andmetel töötus teises kvartalis aasta varasemaga võrreldes pisut kasvas, eelmise kvartaliga võrreldes aga langes. Töötukassa hinnangul töötus tasapisi siiski taandub.

Küsitlustele tuginevatel statistikaameti andmetel oli töötuse määr teises kvartalis 7,8 protsenti. Eelmise kvartaliga võrreldes vähenes töötus 0,8 protsenti, aasta varasemaga võrreldes aga kasvas 0,2 protsenti.

"Suuri liikumisi ei ole toimunud. Arvestades seda, et Eesti majandus on olnud madalseisus juba kaks-kolm aastat ja praegu suurt kasvu ei ole, siis ongi pikaajaline vindumine toimunud ja tööpuuduse näitajad on vaikselt halvemaks läinud," lausus Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Töötukassa, mille andmed tuginevad töötuks registreerimisel, näeb väikest töötuse vähenemist nii kvartali kui ka aasta lõikes.

"Ikkagi on vähenenud võrreldes 1. kvartaliga ja ka võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ehk teise kvartaliga. See on tüüpiline, et teises kvartalis ongi töötus üldjuhul madalam kui esimeses kvartalis – suvised hooajatööd nii turismis kui ka põllumajanduses pakuvad hooajalist lisavõimalust tööle minna, sel ajal liigub rohkem inimesi tööle ja töötus üldjuhul väheneb," ütles töötukassa tööandjate teenuste osakonna juht Katrin Liivamets.

Uusküla hinnangul hoiavad paljud tööandjad jätkuvalt inimesi palgal, kuigi täit töökoormust pakkuda ei ole.

"Töötlevas tööstuses räägime, et paarkümmend protsenti on puudu mahtudest, kus nad võiksid olla. Töötajate arv ei ole nii palju langenud, et hoida väljundi ja sisendi suhtarvu enam-vähem stabiilsena. Ettevõtted endiselt loodavad, et nõudlus tuleb tagasi ja panustavad sellesse, et hoida oma töötajaid ettevõtte juures, et kui nõudlus tuleb, saaks kiiresti kasvada taas," lausus Uusküla.

Lõputult see siiski kesta ei saa. Viimased kaks majandusaastat märkimisväärse kahjumige töötanud haavapuitmassi tehas Estonian Cell valmistub koondama umbes neljandikku töötajaist.

"Estonian Celli viimased kaks majandusaastat on olnud märkimisväärse kahjumiga ja oleme jäänud püsima ainult tänu sellele, et investor on teinud ettevõttesse täiendavaid rahalisi panuseid. Nüüd oleme selles punktis, kus omanik ei ole valmis rohkem oma raha põletama, mistõttu oleme võtnud ette ulatusliku ümberorganiseerimise ja kärpeprogrammi, vähendades sealjuures tootmismahtu 40 protsendi võrra, millega kaasneb tootmismustri muutumine neljalt vahetuselt kolmele vahetusele, mis toob kaasa umbes veerandi töötajaskonna vähendamise," rääkis Estonian Celli juhatuse liige Meelis Kuzma.

Toimetaja: Marko Tooming

