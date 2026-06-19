Statistikaamet edastas valed eluasemehinna numbrid

Statistikaamet avaldas reede hommikul teate, mille järgi kerkisid korterite hinnad esimeses kvartalis aastavõrdluses 14,9 protsenti. See näitaja osutus valeks ning amet uurib praegu, mis õiged andmed on.

Statistikaameti kohaselt kerkis eluaseme hinnaindeks tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2 protsenti ning võrreldes 2025. aasta esimese kvartaliga 11,9 protsenti. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas eluaseme soetamiste arv väljaspool Tallinna.

Statistikaameti analüütik Lii Kruusla ütles, et võrreldes eelmise kvartaliga tõusid 2026. aasta esimeses kvartalis korterite hinnad 9,2 ja majade hinnad 9,1 protsenti.

"Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes tõusid kõige rohkem just uute korterite ruutmeetrihinnad väljaspool Tallinna," tõi Kruusla välja.

Kruusla lisas, et eluaseme hinnaindeks tegi esimeses kvartalis võrreldes 2025. aasta sama ajaga ruutmeetri hindade tõusu tõttu üsna suure hüppe üles. "Korterite hinnad tõusid 14,9 protsenti ja majade hinnad 5,9 protsenti. Eelkõige kasvas eluaseme soetamiste arv väljaspool Tallinna, Tallinnas aga vähenes veidi," seisab ameti teates.

Hiljem selgus, et nimetatud näitajad ei vasta tõele. Statistikaamet sellest ise avalikkusele teada ei andud. Alles ajakirjanike pärimise peale ütles ameti pressiesindaja Annaliisa Köss, et andmeid parandatakse ja peagi laekub uus info.

Statistikaamet on valeandmeid avaldanud ka varem. Mullu augustis ei vastanud tõele näiteks 2025. aasta teise kvartali Eesti palgastatistika.