Täitmisregistriga liitunud asutustele muutub andmejälgija kohustuslikuks

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis kooskõlastusringile seadusemuudatuste eelnõu, mis muudab täitmisregistriga liitunud asutustele kohustuslikuks kasutada andmejälgijat. See on esimene samm plaanist muuta andmejälgija kasutamine kohustuslikuks kõikide riigiasutuste andmekogudele, teatas ministeerium.

Eelnõu järgi peavad asutused tegema riigiportaalis eesti.ee asuvas andmejälgija teenuses kättesaadavaks vajaliku info, et inimestel tekiks võimalus seal igal ajahetkel vaadata, kes ja millal on nende kohta teinud täitmisregistri vahendusel päringuid krediidi- ja makseasutustesse.

Inimesed saavad tutvuda kõikide täitmisregistri vahendusel tema kohta tehtud päringutega, välja arvatud nendega, mille avalikustamist piirab seadus – näiteks välisluureameti ja kaitsepolitseiameti tegevust reguleeriv julgeolekuasutuste seadus.

Praegu teevad täitmisregistri kaudu finantsasutustes olevate andmete kohta seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks päringuid politsei- ja piirivalveamet, kaitsepolitseiamet, välisluureamet ja kohtutäiturid.

Uut korda sätestavad muudatused täitemenetluse seadustikus ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduses jõuavad valitsusse lähinädalatel. Muudatused on plaanitud jõustuma 2026. aasta 23. veebruaril.

Justiitsministeerium: ees seisavad suured muudatused

Pakosta ütles, et muudatused tehakse sooviga suurendada täitmisregistri kaudu tehtavate päringute läbipaistvust. "Inimestel tekib parem ja kiirem ülevaade, kes, miks ja millal on nende kohta infot küsinud," lausus ta.

Saadud info võimaldab inimesel avastada ja vaidlustada näiteks ebaseaduslikke päringuid. Muudatus vähendab ka andmete väärkasutuse riski ning teeb andmekasutuse järelevalve lihtsamaks ja mugavamaks, kuna vajalik info on koondatud ühte kohta ja kättesaadav elektrooniliselt, märkis ministeerium.

"Andmejälgija kaudu päringute tegemise info inimestele kättesaadavaks tegemine muutub üleüldiselt kõikidele riigiasutustele kohustuslikuks. Väljatöötamiskavatsus läheb üldsusele oktoobrikuus," lausus Pakosta.

Andmejälgijaga on praegu liitunud 16 andmekogu, kuid esialgse hinnangu kohaselt võib aasta pärast olla neid enam kui 300. Täpsed andmed liituvate andmekogude kohta selguvad ministeeriumide ühistöö tulemusena aasta lõpus.

Seni on olnud andmejälgija kasutuselevõtt Eesti riigiasutustele olnud vabatahtlik.

ERR kirjutas sel nädalal, et praegu näeb enda kohta päritud andmete kohta infot andmejälgijas vaid 16 andmekogust.