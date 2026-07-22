Pakosta saatis sideandmete kogumist puudutava eelnõu uuesti valitsusse

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (E200) saatis uuesti valitsusse seadusemuudatuse eelnõu, mis lõpetab sidefirmade kohustuse koguda riigi nõudel massiliselt inimeste sideandmeid. Möödunud nädala alguses saatis ministeerium eelnõu samuti valitsusse, kuid võttis selle tagasi, et saaks seda vajadusel veel täpsustada.

Eelnõu uues versioonis on muudetud mitmeid tehnilisi sõnastusi, kuid sisulisem muudatus puudutab geograafilise piirkonna järgi andmete säilitamist.

Varasemas versioonis nõudis sideandmete kogumine konkreetses geograafilises piirkonnas ohuhinnangut, uuemas versioonis enam seda nõuet pole.

"Uues eelnõus jäeti sõnastusest välja viide "ohuhinnangule", kuna erinevalt riigi julgeoleku tagamise eesmärgist (eelnõus kavandatav ESS § 111-4), mille puhul reguleerib ohuhinnangut julgeolekuasutuste seadus, ei sisalda eriseadused "ohuhinnangu" määratlust kuritegevusvastase võitluse eesmärgiks," selgitati ministeeriumist.

Justiits- ja digiministeeriumi kommunikatsiooninõunik Allan Rajavee rõhutas siiski, et eelnev ei tähenda, et Vabariigi Valitsuse sideandmete säilitamise korraldus kindlas geograafilises piirkonnas ei peaks olema põhistatud.

"VV korralduse ettepaneku teeb valdkonna eest vastutav minister ehk siseminister. Ettepaneku tegemine eeldab, et siseministeerium koostöös pädevate asutustega on riske hinnanud ning veendunud andmete geograafilistes piirkondades säilitamise vajaduses," sõnas kommunikatsiooninõunik.

Ta lisas, et teised eelnõus ja seletuskirjas tehtud muudatused olid pigem tehnilist laadi.

Praegu kehtiva õiguse kohaselt saab Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutada sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise ja ühetaolise säilitamiskohustuse alusel.

Euroopa Liidu Kohus ja riigikohus on leidnud, et üldiselt ja ühetaoliselt säilitatud liiklus- ja asukohaandmete kasutamine süüteomenetluses ei ole lubatud, sest see ei vasta Euroopa Liidu isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse nõuetele. Erandiks on üksnes elektroonilise side teenuse kasutaja tuvastamiseks vajalikud andmed ja IP-aadresside andmed.

Edaspidi saavad õiguskaitseasutused kriminaal- ja väärteomenetluses teha päringuid kasutaja tuvastamiseks vajalike sideandmete kohta ning kasutada ka neid sideandmeid, mida sideettevõtjad säilitavad oma ärilisel eesmärgil.

Sideandmed on elektroonilise side teenuse osutamisega seotud andmed, mis annavad teenuse kohta tausta- või lisateavet ning mis luuakse või mida töödeldakse teenuseosutaja infosüsteemis. Sellised andmed on näiteks sõnumi või muu suhtluse allikas ja sihtkoht, seadme asukohaandmed, kuupäev, kellaaeg, kestus, suurus, marsruut, formaat, kasutatav protokoll ja tihenduse liik, samuti muud elektroonilise side metaandmed.

Sideandmed ei puuduta edastatavate sõnumite sisu.