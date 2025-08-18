Kadrioru pargi juhid on taas ellu kutsunud kava taastada lossiesine barokkpark

Kadrioru pargi juhtkond loodab ette võtta suurejoonelise projekti: taastada lossi esine ehk alumine park barokkstiilis sellisena, nagu see oli kavandatud Peeter I ajal 18. sajandil. Paarkümmend aastat tagasi korrastati samas stiilis ka pargi ülemine osa, kuid seal on rohkem rõhku lillepeenardel.

"Kuna meil on säilinud päris sellised autentsed joonised aastast 1718-1719, siis me kindlasti tahaks ka siin seda kindlasti kasutada. Aga praegu saab aimu sellest, et on taastatud kanalid ja esimesed neljarealised alleed," maastikuarhitekt Kersti Lootus.

"Nii et selles mõttes, inimene saab juba aimu, kui suurest suutäiest me üldse räägime," lisas Lootus.

Tulevikuplaanide järgi hakkavad lossi esist katma lillevaibad, kaugemal aga pügatud hekkidest moodustuvad privaatsed kabinetid. Ja selleks tuleb maha võtta enam kui sada puud.

Barokkpargis on hekid Lootuse sõnul erinevate kõrgustega ja hekikabinettide sees võib olla ka vabakujulisi puid, ainult need puud peavad olema õiges proportsioonis.

"Nad ei tohiks olla ülekasvanud, nagu praegu me siin näeme selgelt ülekasvanud puid, mis ammugi enam ühegi inimesega ei suhtle, ainult tühi paljas pikk tüvi ja siis seal kuskil on ka mõned toredad oksad." sõnas Lootus.

Rekonstrueerimist tahetakse läbi viia mitmes etapis. Esmalt korrastatakse teed ja trassid, valgustus ning purskkaevud. Sel ajal jäävad puud veel elama. Kuigi pargi loodust räsivad mitmed haigused, millest tuntuim on jalakasurm, ütles dendroloog Olev Abner, et sealsed puud on küll erineva tervisega, kuid vähesed on haiguste tõttu päriselt ohtlikud ja vajaksid mahavõtmist.

"Loomulikult, iga suur puu on väärtus linnas, aga kui üldse kuskil barokiparki taastada, siis on see vast see koht," sõnas Abner.

"Selgelt annab barokkpark lossile juurde. Muidu oleks võinud ju ka näidata siin ilusaid barokse lossi varemeid, aga keegi pani sinna raha alla ja tegi selle lossi korda," sõnas Abner.

Kadrioru pargi barokse ala taastamine on jutuks olnud juba aastaid. Kuigi visioon on paigas, sõltub selle elluviimine mitmetesse miljonitesse eurodesse ulatuvatest investeeringutest ja Tallinna linnavõimu tahtest.