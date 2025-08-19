Sõja 1273. päev: ISW: Vene väed ei suuda saavutatud läbimurret ära kasutada

Vene väed näevad vaeva, et laiendada Dobropillja suunal saavutatud läbimurret, kirjutab USA sõjauuringute instituut (ISW). Venemaa korraldas teisipäeva öösel Ukraina linnade vastu raketi- ja droonirünnakute laine. Ukrainlaste teatel tabasid nad Zaporižžjas Vene kütuserongi.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 19. augustil kell 16.07:

- Ukraina hävitas Luhanski oblastis droonidega kaks Vene moonaladu;

- Kiiev: Venemaa tagastas tuhande langenud Ukraina sõduri surnukehad;

- Ukrainlased tabasid Zaporižžjas Vene kütuserongi;

- Ukraina teatel tabas Venemaa riigi keskosas asuvaid energiarajatisi;

- ISW: Vene väed ei suuda Dobropillja suunal saavutatud läbimurret laiendada;

- Ukraina teatel katkestas Venemaa õhurünnak elektrivarustuse Poltava oblastis;

- Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega;

- Venemaa teatel tõusis Rjazani tehase plahvatuses hukkunute arv 25 inimeseni;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit.

Ukraina hävitas Luhanski oblastis droonidega kaks Vene moonaladu

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) kaugdroonid hävitasid ajutiselt okupeeritud Luhanski oblastis Svatove rajoonis Bilokurakõne alevis kaks Vene laskemoonaladu, teatas eriteenistuse veebileht teisipäeval.

"See linn asub olulisel raudteeliinil, mida mööda toimetatakse laskemoona Venemaalt rindele, täpsemalt Pokrovske suunale. Esialgsetel andmetel tabasid droonid lao ala vähemalt seitse korda. Pärast plahvatusi puhkes võimas tulekahju," seisab sõnumis.

Kiiev: Venemaa tagastas tuhande langenud Ukraina sõduri surnukehad

Kiiev teatas teisipäeval, et Venemaa tagastas kahe sõdiva riigi vahel varem sõlmitud kokkulepete raames tuhande langenud Ukraina sõduri surnukehad.

"Kahjuks on tagastatute seas ka viie vangistuses hukkunud Ukraina sõjaväelase surnukehad," teatas repatrieerimist koordineeriv valitsusasutus sotsiaalmeedias.

Ametkond lisas, et Ida-Ukrainast ja Venemaa Kurski oblastist toodud säilmete tuvastamiseks viiakse läbi ekspertiisid.

Ukrainlased tabasid Zaporižžjas Vene kütuserongi

Ukraina okupatsiooniuuringute keskuse juht, Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko teatas teisipäeval kütust ja määrdeaineid vedanud kaubarongi tabamisest Zaporižžja oblasti okupeeritud osas, mille tõttu on raudteeliiklus läbi selle piirkonna täielikult peatatud.

"Vene raudteeliiklus läbi okupeeritud Zaporižžja enam ei toimi... Ukraina kaitseväe ainulaadne operatsioon," kirjutas Andrjuštšenko Telegramis.

Ta illustreeris sõnumit videoga põlevast kaubarongist ja kirjutas, et "midagi elavat järele ei jäänud". Andrjuštšenko sõnul veavad okupandid kütust peamiselt öösel ja maanteel just selliste kaotuste vältimiseks.

Ukraina teatel tabas Venemaa riigi keskosas asuvaid energiarajatisi

Ukraina energeetikaministeerium teatas teisipäeval, et öine Venemaa rünnak tabas Kesk-Ukraina Poltava oblastis asuvaid energiarajatisi, põhjustades suuri tulekahjusid.

Ministeerium teatas, et gaasitranspordirajatist ründasid mitukümmend drooni, mis tekitasid kahju.

"Vene okupatsiooniväed korraldasid Poltava oblastis järjekordse ulatusliku rünnaku energiataristu rajatistele, kasutades samaaegselt tiibrakette ja ründedroone. Rünnaku tagajärjel puhkesid ulatuslikud tulekahjud," teatas ministeerium.

Ministeerium ei täpsustanud, milliseid teisi rajatisi veel rünnati.

Venemaa uudisteagentuur Interfax teatas, et kaitseministeerium sooritas rünnaku naftatöötlemistehasele, mis varustas Ukraina relvajõudude kütusega.

Poltava oblastis asub Ukraina ainus naftatöötlemistehas Krementšuk, mida on korduvalt rünnatud nii droonide kui ka rakettidega.

Kohalik meedia ja Krementšuki linnapea avaldasid videoid linnaosadest suitsuse taeva taustal.

Kiievi võimud ei ole teatanud, kas rafineerimistehas on töökorras. Ministeerium märkis teisipäeval, et Venemaa ründas juunis kaks korda Ukraina naftatöötlemistaristut.

Venemaa on sõja esimestest päevadest alates korraldanud ulatuslikke rünnakuid Ukraina naftahoidlatele ja kütuserajatistele. Selle tulemusel kaeti Ukraina kütusevajadus täielikult impordiga, peamiselt Euroopa riikidest.

Ministeerium teatas, et ainuüksi alates 2025. aasta märtsist on Ukraina energiarajatisi rünnatud 2900 korda.

Venemaa on korduvalt väitnud, et ei ründa tsiviiltaristut.

ISW: Vene väed ei suuda Dobropillja suunal saavutatud läbimurret laiendada

Vene väed näevad vaeva, et laiendada Dobropillja suunal saavutatud läbimurret. Ukraina tegeleb kaitseliinidest läbi murdnud Vene vägedele tõrjumisega, kirjutab USA sõjauuringute instituut (ISW).

Ukraina sõjavaatleja Kostjantõn Mašovets teatas 18. augustil, et Ukraina väed vabastasid hiljuti Zapovidne ja Dorožnje küla, mis asuvad Dobropilljast edelas.

14. ja 18. augustil avaldatud geolokatsiooniga videomaterjalist on näha Ukraina sõjaväelasi, kes peavad kinni Vene sõdureid Petrivkast edelas (Dobropilljast kirdes), mis viitab sellele, et Vene väed liikusid piirkonda enne 14. augustit esialgse läbimurdeoperatsiooni käigus.

17. augustil avaldatud ja 18. augustil kinnitatud täiendavad kaadrid näitavad Ukraina vägesid Zolotõi Kolodjazis (Dobropilljast kirdes) lippu heiskamas, mis viitab sellele, et Vene väed olid asulasse jõudnud enne 17. augustit ja et Ukraina väed suutsid seejärel piirkonna vabastada.

ISW on täheldanud märke, et Vene vägedel on raskusi Dobropillja ümbruse esialgse taktikalise sissetungi realiseerimisega laiemaks operatiivse taseme läbimurdeks.

Ukraina Dnipro väerühma pressiesindaja kolonel Viktor Trehubov teatas 18. augustil, et Ukraina väed lõikasid Vene sissetungiüksused ära nende põhijõududest, takistades seeläbi läbimurde laienemist.

Sõjavaatleja Mašovets teatas, et Venemaa 150. motoriseeritud laskurdiviisi ja Lõuna sõjaväeringkondüksused üritavad Volodõmõrivkast (Dobropilljast edelas) mööda minna, et rünnata Ukraina vägesid külgedelt.

Vene sõjaväeblogija hoiatas hiljuti, et Vene vägede hajutus on sügavusega võrreldes liiga kitsas ning seetõttu haavatav Ukraina vasturünnakute ja tõkestamise suhtes.

Vene väed suutsid möödunud nädalal teha Donetski oblastis Pokrovskist põhjas Dobropillja lähedal umbes kümnekilomeetrise läbimurde, püüdes oma edu arendada Kramatorski maantee suunas.

Ukraina teatel katkestas Venemaa õhurünnak elektrivarustuse Poltava oblastis

Poltava oblasti Krementšuki ja Lubnõi rajoonide öine Venemaa rünnak katkestas elektrivoolu sadadel klientidel ja kahjustas kohaliku elektritaristu administratiivhooneid, teatas oblasti kuberner teisipäeval.

"Õnneks inimohvreid ei olnud," ütles kuberner Volodõmõr Kohut Telegrami sõnumsiderakenduses.

Ta ütles, et Lubnõi rajoonis jäi elektrita ligi 1500 elamut ja 119 äriklienti.

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega

Venemaa korraldas teisipäeva öösel Ukraina linnade vastu raketi- ja droonirünnakute laine. Rünnakud toimusid tunde pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski lõpetas Valges Majas rahuläbirääkimised USA presidendi Donald Trumpiga.

Krementšuki linnas teatati plahvatustest. Rünnakus kasutati teadete kohaselt mitut ballistilist raketti ja kümneid droone, vahendas Kyiv Independent.

Kohaliku meedia teatel oli rünnaku sihtmärgiks tõenäoliselt energiaettevõtte taristu.

Esialgu pole teavet kahjude ulatuse või selle kohta, kas on teatatud inimohvritest.

Ukraina õhuvägi teatas, et raketirünnakute ohus on ka rindejoonele lähemal asuvad linnad, sealhulgas Harkiv ja Poltava.

Venemaa viimane rünnak toimus ajal, mil USA teeb jõupingutusi Moskva ja Kiievi vahelise rahulepingu vahendamiseks.

Krementšuk asub Poltava oblastis Kesk-Ukrainas. Linn asub umbes 100 kilomeetri kaugusel Poltavast ja umbes 260 kilomeetri kaugusel Kiievist.

Hiljem anti õhurünnakuhoiatus välja ka teistes Ukraina piirkondades, sealhulgas Kiievis, seoses jätkuva ballistiliste rakettide rünnakuohuga.

Rünnakud toimusid vaid mõni tund pärast seda, kui Zelenski lõpetas Valges Majas kõnelused Trumpi ja Euroopa juhtidega. Trumpi sõnul tegid juhid edusamme konsensuse saavutamisel Ukraina julgeolekugarantiide osas sõjas Venemaaga.

Vaid mõni tund enne Zelenski ja Euroopa juhtide kohtumist Trumpiga hukkus Venemaa raketirünnakus Zaporižžjale kolm ja sai vigastada 30 inimest.

Venemaa teatel tõusis Rjazani tehase plahvatuses hukkunute arv 25 inimeseni

Venemaa Rjazani oblastis tehases eelmisel nädalal toimunud plahvatuses hukkunute arv on tõusnud vähemalt 25 inimeseni ja vigastada on saanud kokku 158 inimest, teatas Venemaa hädaolukordade ministeerium teisipäeval sotsiaalmeedias.

Rjazani oblastis asuvas ettevõtte Elastik püssirohutehases toimus reedel plahvatus.

Moskvast kagus asuva Rjazani oblasti kuberner Pavel Malkov ütles möödunud reedel, et intsidendi vallandas tehase töökojas puhkenud tulekahju.

Tehases toimus sarnane õnnetus 2021. aasta oktoobris, kui eraviisilise lõhkeainete tootja Razryadi töökojas toimunud plahvatuses hukkus 17 inimest.

Venemaa sõltumatu Telegrami kanali Astra andmetel rendib Razryad Elastikult ruume ja toodab tööstuslikke lõhkeaineid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 071 780 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 118 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 148 (+0);

- suurtükisüsteemid 31 698 (+66);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1470 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1208 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 51 894 (+209);

- tiibraketid 3558 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 59 060 (+123);

- eritehnika 3943 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.