Ruhnu liinilaev Runö loodetakse kolmapäevaks korda saada

"Kolmapäevaks peaks laev korda saama, kuid ma ei ole selles täielikult kindel," ütles ERR-ile Ruhno vallavanem Raimet Figol.

Laev on olnud rivist väljas nädal aega. Augusti alguses oli laeval samuti tehniline rike, mis parandati päevaga.

Ruhnu saare jaoks on tavaline, et laev on mitu päeva rivist väljas. Kümme päeva on keskmine, kuid mõnikord on rike ka kauem, tõdes Figol.

Praegu asendab Ruhnu liini laev Nargö, mis mahutab 48 inimest. Runö mahutavus on 60 reisijat. Asenduslaev sõidab tavaliselt Naissaare liinil. Hinnad Ruhnu liinil jäävad samaks ning Naissaarel on olemas teised laevad asendamaks.

22.-24. augustil peaks toimuma ka RuhnuRahu festival, mis on iga-aastane suurüritus saarel. Sündmus peaks tavapärastes tingimustes toimuma, lisas Raimet Figol.

Vallajuht rõhutas veel, et probleem Ruhnu liinilaevaga on kestnud aastaid ning riik peaks laeva remonti panustama. Laev tuleks teha nõuetele vastavaks ning osta korralikud seadmed, mis väldiks tulevasid rikkeid.

Ruhnu vallavanem on toonud varasemalt ERR-ile välja, et laeva tehniliste rikete taga on kunagine laeva projektsioon ning tänaseks ka laeva vanus. Laev on liinil olnud 14 aastat ning omal ajal sai riigi poolt tehtud odavama klassi laev.

Varasemalt on kiirkatamaraan Runö olnud viie aasta jooksul pea igal suvel korra rikkis.