Fotod: Eesti taasiseseisvuspäeva tähistamine algas 20. augusti kivi juures

1994. aastal asutatud 20. augusti klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti vabariigi ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt.

