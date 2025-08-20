Fotod: Eesti taasiseseisvuspäeva tähistamine algas 20. augusti kivi juures
Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva pidulik tähistamine algas kolmapäeval mälestustseremooniaga Toompea jalamil asuva 20. augusti kivi juures.
Tseremoonial pidas kõne 20. augusti klubi president Ants Veetõusme. Riigikogu nimel asetas mälestuskimbu riigikogu esimees Lauri Hussar, valitsuse nimel peaminister Kristen Michal.
Pärast mälestustseremooniat algab Toompea lossis 20. augusti klubi traditsiooniline pidulik koosolek.
34 aastat tagasi, 1991. aasta 20. augustil kell 23.03 võttis Eesti Vabariigi ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.
1994. aastal asutatud 20. augusti klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti vabariigi ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt.
