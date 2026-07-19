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Taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistatakse tavapärasest pidulikumalt

Eesti
Riigilipp Pika Hermanni tornis.
Riigilipp Pika Hermanni tornis. Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistatakse tänavu 20. augustil tavapärasest suurejoonelisemalt.

Aastapäeva tähistamine algab 19. augustil konverentsiga "Parlament kui riikliku iseseisvuse taastaja ja hoidja", kus iseseisvuse taastamise ja Eesti tuleviku teemadel astuvad üles teiste seas Marju Lauristin, Liia Hänni, Rein Järlik, Heldur Peterson, Jaak Jõerüüt, Siim Kallas, Jüri Raidla, Raivo Vare, Rainer Saks, Nova Lambing-Grunberg, Rein Veidemann, Arno Almann, Enn Tupp, Holger Mölder ja Arvo Junti.

20. augustil algab päev Kuberneri aias riigilipu heiskamise tseremooniaga. Sellele järgnevad oikumeeniline tänujumalateenistus Toomkirikus, lillede asetamine 20. augusti mälestuskivi juurde, taasiseseisvumise 35. aastapäevale pühendatud postmargi esitlus riigikogu Valges saalis, riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik istung, konverentsisaali nimetseremoonia ja mälestustahvli avamine, riigikogu esimehe vastuvõtt 20. Augusti Klubi liikmetele ja külalistele.

Pärastlõunal toimub Toompea Kuberneri aias kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla", kus esinevad SADU, NOËP, Puuluup, EiK, Duo Ruut, Sander Mölder ja torupillid. 

Seoses juubeliaasta pidustustega korrastatakse ka 20. augusti mälestuskivi ümbrust Toompeal. Tallinna linn teatas, et eemaldab mälestuskivi kõrval asuva elektrirataste parkla hiljemalt 24. juuliks. Ettepaneku parkla ümber paigutada tegi riigikogu kantselei direktor Antero Habicht , kelle hinnangul ei sobi rattaparkla mälestusmärgi vahetusse lähedusse ning raskendab seal toimuvate tseremooniate korraldamist.

Traditsiooniliselt võtab president õhtul külalisi vastu Kadrioru roosiaias. 

Tähtpäevast võtavad osa ka Läti 4. mai deklaratsiooni klubi ja Leedu signaatorite klubi liikmed. Ettevalmistustesse on seekord kaasatud ka Eesti kirikute nõukogu.

Taasiseseisvumispäeva tähistatakse ka Tallinna teletornis, kus toimub tasuta perepäev. Külastajad saavad tutvuda kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti ning teiste organisatsioonide tegevusega, osaleda töötubades ja demonstratsioonidel ning päeva lõpetab ansambli Black Velvet kontsert.

Taasiseseisvumispäeva puhul korraldab Vabamu 20. augustil mitmeid avalikke üritusi. Kavas on ajaloolase ja Tallinna lugude jutustaja Joosep Vimma ekskursioon vanalinnas, Eesti iseseisvuse taastamisega seotud paikadesse viiv tasuta jalgrattatuur "Vabaduse Peloton" ning töötoad ja tegevused kogu perele. Külastajad saavad valmistada Eesti-teemalisi rinnamärke, tutvuda taasiseseisvumisajastut tutvustava näitusega.

20. Augusti Klubi presidendi Ants Veetõusme sõnul on tänavu taasiseseisvumise tähtpäeva tähistamine olulisem.

"Arvestades nende inimeste, kes osalesid riikliku iseseisvuse taastamise protsessis ja kes võtsid vastu 20. augustil 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse riikliku iseseisvuse taastamisest, vanust, siis on ilmselt mitmete jaoks sellise juubeli tähistamine viimane tema elus ja ajakirjanike jaoks viimased võimalusi saada otseallikast teada, mis tegelikult toimus neil aastatel," ütles Veetõusme.

Eesti taastas iseseisvuse 20. augustil 1991, kui ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, kinnitades sellega 1918. aastal loodud Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse.

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