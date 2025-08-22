Jurmala plaanib järsult tõsta linna sisenemise tasu

Alates 2026. aasta 1. jaanuarist suurendataks ettepaneku heakskiitmise korral lõivu viie euroni linna ühepäevase külastuse eest (senise kolme euro asemel), 20 euroni seitsmepäevase passi eest (praegu 10 eurot), 60 euroni 30-päevase loa eest (praeguse 31 euro asemel), 100 euroni 90-päevase viibimise eest (senise 55 euro asemel), 180 euroni pooleaastase loa eest (praegu 107 eurot) ja 270 euroni aastase loa eest (praegu 180 eurot).

Praegu kehtivad tasud pärinevad 2021. aastast, kuid inflatsiooni tõttu on selle aja jooksul tarbijahinnad ja keskmine palk teinud läbi 30-protsendise tõusu, märkis linnavalitsus.

"Seetõttu ei vasta praegune maksumäär inflatsioonile ja palgakasvule ega aita piisavalt kaasa peamise eesmärgi saavutamisele - vähendada liiklusmahtu Jūrmala haldusrritooriumil ja muuta inimeste pendelrände harjumusi," põhjendas omavalitsus muudatusi.

Jurmala omavalitsus juhtis tähelepanu ka sellele, et linn oli eelmisel aastal kodumaiste turistide päevareiside arvult Riia järel teisel kohal, umbes 599 000 külastusega ning sisenejate nii suur voog kahjustab Jurmala linna keskkonda ja loodust.

"Ilma liikluse õigeaegse vähendamiseta halvenevad kuurordi ressursid ja infrastruktuur veelgi ja kuurordi väärtus väheneb," teatas linnavalitsus.

Jurmala linnavalitsus väidab, et kasutab kogutud raha turismi- ja kuurorditaristu arendamiseks, näiteks jalakäijate ja puhkealade, tänavakatete ja jalgrattateede remondiks ning rannainfrastruktuuri arendamiseks.

Linnavolikogu algatatud avalik arutelu kestab 4. septembrini. Kui ettepanek heaks kiidetakse, jõustuksid uued maksumäärad 1. jaanuaril 2026.