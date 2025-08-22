X!

Laane: tehisaru aitab teha perearstide nimistud suuremaks

Rain Laane
Rain Laane Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Peatselt ametist lahkuv tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane viis tervisekassa nõukogu ette plaani, kuidas tervishoiusüsteemi rahakriisist välja tuua. Laane selgitas, et perearstide nimistud lähevad suuremaks, sest arstid hakkavad kasutama tehisarusüsteemi, mis muudab nende töö kiiremaks.

Tervisekassa nõukogu arutas reedel terviserahastuse küsimusi.

"Nõukogu oli meiega ühte meelt, mis puudutab järgnevate aastate raviraha kasutust. Tegime selle korrektuuri, et järgmisel aastal suudame leida neid vahendeid 70 miljoni ulatuses. Ka selle aasta lõpetame 43 miljonit eurot parema tulemusega kui eelarves on," rääkis Laane pärast nõukoguga kohtumist.

"Küll aga selleks ma vajame ikkagi 106 miljonit meie jaotamata tulemist. See plaan, mis me täna esitasime näeb järgmine aasta ette, et me teeme 71 miljonit parema tulemuse. Ja kaks aastat edasi need numbrid suurenevad," sõnas Laane.

"Igal aastal ikkagi tervishoius eelarve kasvab," tõdes Laane. "On nii ka järgmisel aastal. Nutikama majandamisega, läbi selle, et me muudame rahastusmudeli komponenti, tugevdame esmatasandit ja teeme andmed korda."

Laane rääkis, et perearstid hakkavad kasutama tehisaru.

"Kuna perearste teatavasti tuleb vähem kui läheb pensionile, siis arvame, et nimistusse kuuluvate inimeste hulk kasvab. Oleme öelnud välja, et tervisekassa tahab teha perearstidele infosüsteemi, mis võimaldab neil säästa töötamisel aega ehk siis epikriisi võiks kirjutada ära tehisaru. Võiks olla parem süsteem, et saada ülevaade patsiendi raviajaloost ja ka teha paremaid raviotsuseid," ütles Laane.

"See on kokkuleppel perearstidega. Ma usun, et alustame mõõdukas tempos, kui see programm valmis saab. Ja need perearstid, kes võtavad endale suurema nimistu ja näitavad, et seda on võimalik teha, siis teised tulevad järele," lisas ta.

Laane esitas nõukogule tagasiastumispalve, mille nõukogu rahuldas. Ta jääb ametisse kuni 31. augustini.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjuueris Hanneli Rudi

