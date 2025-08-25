EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) nõukogu kutsus juhatusest tagasi Aare Järvani ning kinnitas uueks juhatuse liikmeks Mari-Liis Küppari, kes alustab tööd 1. septembril.

ERR uuris juba eelmisel neljapäeval kuuldusi suurtest ümberkorraldustest EISA-s, sealhulgas juhatuse liikmete vahetumist, kuid siis ei soovinud nõukogu liikmed ja teised kõneisikud teemat kommenteerida.

Reede õhtul veidi enne kella 18 väljastas EISA pressiteate, mille lõpus märgiti ühe napi lausega, et nõukogu "kutsus juhatusest tagasi Aare Järvani" ja et "tegu on osaga ümberstruktureerimisega seotud muudatustest". Kas hilise kellaaja või pressiteate lõppu peidetud napi lause tõttu jäi see oluline personalimuudatus Eesti ajakirjandusele märkamata.

Järvan oli EISA (algul EAS-i ja Kredexi ühendasutuse) finantsteenuste eest vastutav juhatuse liige 12. septembrist 2022. Aare Järvan on varem töötanud pikalt rahandusministeeriumi kantslerina, aga ka näiteks endiste peaministrite Andrus Ansipi ja Taavi Rõivase majandusnõunikuna.

Juhatuses jätkavad lisaks värskele liikmele Küpparile juhatuse esimees Ursel Velve ning juhatuse liikmed Sigrid Harjo ja Liina Vahtras.

Velve ütles, et Küppar toob EISA-sse täiendust tugeva klientidele suunatud organisatsiooni ülesehitamiseks.

"Soovime kliendikesksema lähenemise kaudu pakkuda ettevõtetele kõige asjakohasemaid teenuseid vastavalt nende kasvu- ja arenguvajadusele ning usume, et Mari-Liis on õige inimene seda protsessi vedama," ütles Velve.

Uus juhatuse liige Mari-Liis Küppar töötas eelnevad viis aastat Omnivas turunduse ja äriarenduse juhina. Varem on tal kogemused Inbankist (2019-2021), Baltikast (2017-2021), Saku Õlletehasest (2010-2017) ja Swedbankist (2003- 2009), kus ta on juhtinud nii arenduse, turunduse kui ka kliendiprogrammiga seotud tegevusi.

EISA üheksaliikmelisse nõukogusse kuuluvad Erkki Raasuke (esimees), Sandra Särav (aseesimees), Hando Sutter, Mait Palts, Oliver Väärtnõu, Renno Veinthal, Hannes Ojangu, Anto Liivat, Taavi Tamkivi.

Mari-Liis Küppar. Autor/allikas: Erakogu