Peking: Hiina ei kavatse saata Ukrainasse rahuvalvajaid

"Kommenteerides Saksa ajalehe Welt artiklit, milles esitati EL-i diplomaatilistele esindajatele viidates Hiina väljendatud valmisolekust osaleda võimalikus rahvusvahelistes rahuvalvejõududes Ukrainas, eitas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Guo Jiakun esmaspäeval seda teavet ja märkis Hiina järjepidevat ja selget seisukohta Ukraina kriisi osas," teatas ajaleht Global Times oma sotsiaalvõrgustikus avaldatud avalduses.

Welt kirjutas EL-i allikatele viidates et, Hiinal on valmisolek tegutseda Ukraina rahuvalvejõudude osana.

Hiina andis märku oma valmisolekust osaleda rahuvalvemissioonil Ukrainas, ütlesid EL-i diplomaadid Weltile, viidates Hiina valitsusringkondade allikatele. Samas rõhutasid nad, et Pekingi valitsus nõustub sellega ainult siis, kui rahuvalvejõud paigutatakse ÜRO mandaadi alusel, kirjutas ajaleht.