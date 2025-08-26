Otse kell 10: Pevkur, Taro, kapo ja kaitsevägi julgeolekuolukorrast
Kaitseministeeriumis toimub teisipäeval pressikonverents, kus ülevaate julgeolekuolukorrast ning viimastest intsidentidest annavad kaitseminister Hanno Pevkur, siseminister Igor Taro, kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson ja kaitseväe esindaja.
Kell 10 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Üks viimastest intsidentidest leidis aset pühapäeva varahommikul, kui PPA jälgis Peipsi järve kohal lennanud drooni, mis hiljem kukkus Venemaa territooriumil Peipsi järve.
